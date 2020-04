Mara, espíritu irreductible

«Tendré que hacer caso. Me ha quedado claro». Las frases, a modo de compromiso personal, pertenecen a Mara Jiménez Lobato, futbolísticamente Mara, jugadora del Femenino Cáceres, protagonista de una historia de convicción personal y deportiva de primera magnitud. En la recta final de su recuperación de una lesión grave, la siempre devastadora rotura del ligamento cruzado de su rodilla izquierda, mira al horizonte y piensa: «me dará miedo, pero cuando esté en el campo me olvidaré de todo, como si no me hubiera pasado nada».

La futbolista andaluza es corajuda, rayando la temeridad, como ella mismo asume. Tras dos años fuera del fútbol y centrada en sus estudios en la Facultad de Ciencias del Deporte en Cáceres, había vuelto a hacer lo que más le gusta con todas las fuerzas del mundo. «Yo nunca voy a dejar nada atrás; quien me conoce sabe que soy así», venía a advertir en el canal de Youtube del club extremeño de la Liga Reto Iberdrola, en el que ha contado de forma tan cruda como clarividente su experiencia, su tremenda experiencia, con su dolencia.

«He ido a todos los viajes». En su testimonio a este diario, Mara, que afirma que «a los dos días sabía que en el equipo éramos una familia», desvela que ha querido seguir en primera línea del grupo que entrena Ernesto Sánchez, quien ha confiado en ella desde el inicio. Y es que la jugadora no ha llegado a debutar en liga, ya que se lesionó durante la pretemporada después de haberlo dado todo, literal, en cada entrenamiento. «Ese día sentí algo especial, que podría pasar algo». Llegó Mara a entrenar con el ligamento cruzado parcialmente roto, fruto de su empeño y su competitividad. «En un desplazamiento…». Aun así, ella apuró todo hasta que todo estaba claro: la rotura era total.

Su amiga Caro, Yoli, la preparadora física, sus compañeras, como la de piso, la jugadora Puerto, también psicóloga, su familia. Esa ha sido su otra fortaleza, aun reconociendo que los momentos bajos también han estado peligrosamente presentes. Todos los suyos han estado muy cerca para ayudarla a alcanzar un equilibrio vital que se ha transmitido a la ya de por sí fuerte Mara. «La rodilla está bastante bien. Ya casi había empezado con el grupo», dice ahora, confinada, sin tener claro si el parón obligado tiene solo aristas en negativo.

«Cuando lo había dejado hace dos años tuve dudas. Cuando he vuelto no he tenido ninguna: para mí el fútbol es una droga». Mara quiere volver a saltar al césped y, como hizo en su tierra natal, a meter goles desde su posición de media punta. Ahora, aún piensa incluso en terminar la liga. ¿O quizá no? ¿No había pensado en tener paciencia? Irreductible, ella es así. Pura sangre. puro espíritu.