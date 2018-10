Maradona defiende a Messi de las críticas y dice que hay 'traidores' en la selección argentina

Diego Armando Maradona, entrenador de los Dorados de Sinaloa de la Segunda División del fútbol mexicano, afirmó que no volvería a dirigir la selección argentina, esto debido a que la situación al interior del equipo y con los dirigentes se ha deteriorado demasiado, pero defendió a Lionel Messi ante las críticas que le caen al astro del Barcelona.

Así, el extécnico de la selección argentina respaldó a la Pulga pero criticó a Javier Mascherano, por no haberlo defendido públicamente de las críticas a su desempeño en la selección.

"Si hay compañeros que realmente quieren a Messi lo tendrían que haber salido a defender, no hacer un silencio de prensa. Se equivocaron. Ya basta de echarle la culpa a Messi. Yo me equivoqué con Mascherano, pensé que era caudillo. Y hoy tengo que decir que Mascherano no fue lo que yo creía, pero la equivocación es totalmente mía, no de Mascherano", concluyó.

LOS TRAIDORES ESTÁN EN LA SELECCIÓN

Con respecto a la situación que se vive al interior de la selección albiceleste, el actual técnico de los Dorados de Sinaloa aseguró que ahora mismo no la podría dirigir.

Estoy con muchas ganas de hacer un montón de cosas acá, pero en la selección está toda esa manga de traidores y yo no vuelvo", dijo en una entrevista con el sitio web argentino Infobae el estandarte de la Albiceleste que conquistó el Mundial de México'86 y que como entrenador la dirigió en el de Alemania 2006.

Maradona dijo ser uno de los responsables de la llegada de Claudio Tapia a la presidencia de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). "Queríamos una AFA nueva y metimos a Tapia. Yo también soy culpable, atención. Él me vino a pedir apoyo a La Candela y le dije que sí. Me dijo un montón de cosas y no hizo nada, no me llamó más. Eso es lo que más me jode y eso es traición. Y yo a los traidores los escupo en la cara", sostuvo.

CRITICA A BOCA Y A TEVEZ

El técnico, de 57 años, criticó el nivel que muestra Boca Juniors, del que responsabilizó al presidente Daniel Angelici, y aseguró que el delantero Carlos Tevez ya no es 'el jugador del pueblo'.

De Tevez también reprochó su cercanía con el presidente de Argentina, Mauricio Macri. "Está al lado de Macri y el que está al lado de Macri no puede estar con el pueblo, de ninguna manera. Para mí desde que Carlitos está al lado de este ladrón pasó a ser un jugador fantástico y un amigo al que le puedo decir las cosas en la cara. Porque yo no me escondo, al contrario", precisó.

Pero a pesar de estas situaciones, Maradona admitió que le encantaría ser entrenador de Boca Juniors. "Sería técnico de Boca para vibrar desde adentro con todo. Pero sin pasar por arriba de nadie.

Matizó que no quiere afectar la estabilidad del técnico actual Guillermo Barros Schelotto, aunque dijo que no entiende "la postura de Boca en la cancha", como en el reciente clásico contra River Plate que perdieron en la Bombonera por 0-2."Me parece totalmente pasiva. No creamos situaciones de gol, no tenemos un orden táctico que apriete al rival y eso es lo que pasó en el clásico", concluyó.