Maradona pide respeto ante la enfermedad de Vilas

Diego Armando Maradona ha pedido respeto y un trato digno para el extenista Guillermo Vilas tras conocerse que padece un deterioro cognitivo que se ha agravado últimamente y que ha trascendido a los medios de comunicación.

"Querido Willy, te debemos tantas alegrías y emociones. Espero que SIEMPRE recibas el respeto y la dignidad que todos merecemos, en las buenas y sobre todo en las malas. Ojalá que en este momento podamos estar a la altura. Un abrazo enorme, leyenda", escribe el exfutbolista en su cuenta de Instagram, que acompaña su texto con una foto en la que aparece junto al ganador de cuatro torneos del Grand Slam entre 1977 y 1979.

El diario argentino Olé reveló que Vilas, de 67 años, se encuentra en un delicado estado de salud por culpa de un severo deterioro cognitivo. "Su salud mental está cada vez peor. Tiene algunos momentos de lucidez, pero no tiene plena conciencia de lo que sucede a su alrededor, incluso ha llegado a no reconocer a amigos. Tiene momentos en los que no puede mantener el hilo de una conversación", explican desde el entorno del deportista.

DISCRECIÓN POR AMISTAD

Vilas reside desde hace años en Mónaco, junto a su mujer, Phian, y sus cuatro hijos. El también extenista y periodista argentino Guillermo Salatino, asiduo seguidor del circuito, ha explicado al periódico que hacía tiempo que conocía la situación de Vilas pero que había evitado darla a conocer públicamente por su amistad personal con el tenista.

"Si llego a hacer un libro de lo que sé de Vilas, Sabatini, Clerc o Nalbandian hago un bestseller, os puedo asegurar. Pero prefiero ser amigo que buen periodista. Cuando te enterás las cosas de manera personal, no las cuentas", dice Salatino, descontento por que la noticia haya trascendido.

Salatino, que conoce a Vilas desde que el tenista tenía 10 años y le ha seguido en todos sus triunfos deportivos, ha admitido la enfermedad del tenista que fue un ídolo mundial en las pistas y fuera de ellas por su romance con la princesa Carolina de Mónaco. Me consta que no está bien porque he hablado con él y sé que no está bien, pero no tengo ninguna prueba para decir qué es lo que tiene porque nadie dijo profesionalmente lo que tiene. El problema cognitivo es amplio y debe ser verdad".