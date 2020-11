Maradona: portadas monográficas, rendición al genio

"He visto a Maradona": la prensa europea y de todo el mundo cubre sus primeras con un lazo negro y la camiseta de Argentina en homenaje este jueves a la figura de Diego Maradona, fallecido el miércoles, ensalzando su "mito, su carácter, su inmortalidad".

En Italia, el rotativo deportivo La Gazzetta dello sport evoca en primera plana "la muerte del dios del fútbol" sobre una gran foto del astro argentino besando la Copa del Mundo con el título, en referencia a un famoso canto de los tifosi napolitanos: "Ho visto Maradona" (He visto a Maradona).

El diario difunde más de 20 páginas de recuerdos para rememorar las hazañas y los excesos del "Pibe de Oro". "Napoli llora. Adiós Diego, pero nada acaba. Nada ni nadie podrá romper el lazo que lo unió a esta ciudad y sus habitantes", escribe la Gazzetta.

"Nadie defendió Nápoles como él", titula, por su parte, Il Mattino, el diario de la región de Nápoles. "Nápoles se convierte en la tumba de Maradona", añade el diario, destacando "los destinos paralelos de Maradona y Nápoles, entre amor y anarquía".

"El dios del balón", titula Il Fatto Quotidiano, mientras que Il Messagero habla de "la aureola y los pecados" de un hombre que conoció "los excesos, los bajos fondos y el trono".

"DIOS HA MUERTO"

El rotativo deportivo francés L'Equipe titula a plena página "Dios ha muerto", cambiando incluso el color su logo por el azul celeste de la bandera argentina.

En España, Marca lleva el luto ha su tradicional franja roja. Cada página lleva el número 'N.10', el que llevaba el genio argentino en su camiseta. El Sport sale con el titular: D10S ya está en el cielo".

En primera, una gran foto de Maradona está acompañada por una cita que define "su mito, su carácter, su inmortalidad", según Marca: "Si me muero quiero volver a nacer y quiero ser futbolista. Y quiero volver a ser Diego Armando Maradona. Soy un jugador que le ha dado alegría a la gente, con eso me basta y me sobra".

TRAMPAS APARTE

Incluso Inglaterra, donde Maradona dejó una imagen controvertida por su famoso gol con la mano contra los ingleses en cuartos de final del Mundial-1986 ("la mano de Dios", según Maradona), ensalza el genio del astro argentino, campeón del mundo ese año.

"Adiós a un genio del fútbol que dominó una Copa del Mundo como nadie", titula el Guardian, que en páginas interiores habla de "el Mesías: un prodigio que cumplió su profecía".

"Trampas aparte - si le gusta el fútbol, entonces le gusta Diego Maradona", escribe, por su parte, el prestigioso The Times, reproduciendo la crónica del famoso partido Argentina-Inglaterra de 1986, entre su "mano de Dios" y su segundo gol tras un eslalon regateando a varios jugadores ingleses.

"El gol que siguió a la mano de Dios es tal vez la hazaña individual más bonita jamás vista en una Copa del Mundo, y la razón por la que el genio de Maradona le sobrevivirá", concluyó por su parte el Daily Mail.