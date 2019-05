Maradona viaja a Argentina para operarse del hombro

Diego Maradona viajará este martes a Argentina para operarse del hombro izquierdo y luego volverá a México para seguir como entrenador de los Dorados de Sinaloa, según informó este lunes su agente y amigo Matías Morla.

Morla le explicó al diario Clarín que la intervención quirúrgica estaba "programada" y que, una vez recuperado, Maradona regresará a México.

El entrenador de 58 años había puesto en duda su continuidad al frente del equipo de la Segunda División mexicana.

"Yo les pido un proyecto de dos años con presupuesto para comprar los jugadores que me gusten. También tengo que hacer una limpieza de jugadores que ya no van con el juego que tenemos. Si me dicen que con algo no llegan me iré de Culiacán con el mejor recuerdo del mundo", había dicho el campeón del mundo con Argentina en 1986.