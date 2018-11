Marc Márquez no saldrá al balcón del Ayuntamiento de Cervera por el cartel de los presos

El pentacampeón del mundo de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) no saldrá este sábado al balcón del Ayuntamiento de Cervera, su ciudad, en los actos de celebración de su nuevo título, porque el consistorio no retirará del edificio el cartel de apoyo a los políticos catalanes presos, ha explicado el alcalde, Ramon Royes (PDECat).

Por cuestiones protocolarias y exigencias de las grandes firmas que patrocinan al piloto, el FanClub pidió al Ayuntamiento la retirada de la pancarta del balcón, solicitud que rechazó el alcalde, ha informado este viernes el diario 'Segre'.

"Para mí no hay ninguna polémica. En las reuniones que hemos tenido con FanClub, Mossos d'Esquadra, Policía Local y Bomberos, salió este tema, me pidieron que retirara esa pancarta y yo les dije que no se podía retirar", ha declarado Royes a Europa Press.

"Es una pancarta que está ahí porque hay un acuerdo de pleno de dar apoyo a los presos políticos. Desde el entorno de Márquez dijeron que no saldría. De la misma forma que ellos tienen que respetar nuestra decisión, nosotros respetamos la suya", ha agregado.

Este es el segundo año que se produce esta situación y, según Royes, "Marc saldrá a la plaza, saludará a los fans y se hará fotos con ellos como hizo el año pasado".

"Para mí no hay ninguna polémica. En las reuniones que hemos tenido con FanClub, Mossos d'Esquadra, Policía Local y Bomberos, salió este tema, me pidieron que retirara esa pancarta y yo les dije que no se podía retirar", ha declarado Royes a Europa Press.

"Es una pancarta que está ahí porque hay un acuerdo de pleno de dar apoyo a los presos políticos. Desde el entorno de Márquez dijeron que no saldría. De la misma forma que ellos tienen que respetar nuestra decisión, nosotros respetamos la suya", ha agregado.

Este es el segundo año que se produce esta situación y, según Royes, "Marc saldrá a la plaza, saludará a los fans y se hará fotos con ellos como hizo el año pasado".