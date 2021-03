Maribel García: "Debemos darle una vuelta al sistema de Judex y Jedes"

Maribel García López (Badajoz, 26-11-1973) formó parte de la expedición española que acudió al reciente Europeo de atletismo en pista cubierta disputado en Torun (Polonia) como juez árbitro, una pasión que compatibiliza con la labor de diputada del Grupo Socialista en el Congreso en Madrid. Polifacética al máximo, no parece tener miedo a opinar sobre nada.

¿Cómo ha ido todo en Polonia?

Muy bien. Es una competición muy importante y la primera grande que se disputa a nivel europeo, un test para ver cómo los equipos estaban funcionando y se cumplía el protocolo covid. Pasamos PCRs en España y allí. Los atletas han sido ejemplares en el funcionamiento y además los españoles nos trajimos cinco medallas.

¿Es la cita más importante en la que ha estado como juez árbitro?

Estuve en el Europeo al aire libre de Barcelona y en el Mundial juvenil, también allí, como jurado. Este trabajo que he hecho esta vez ha sido distinto: acompañando a la selección española asesorándola en todo lo relativo a los aspectos técnicos y poder hacer de nexo de unión en las posibles reclamaciones a los jueces de allí, revisiones de vídeos y de foto-finish… algo similar a lo que hice en Bruselas en el Campeonato de Europa de Cross en 2008.

De los jueces árbitros en atletismo solo se habla como en el fútbol: cuando hay errores… Hace poco se dio el caso en el Campeonato de España con la triplista María Vicente, cuyo salto no pudo ser medido al pasarse el rastrillo en la arena precipitadamente…

Sí. Fue gracioso porque la que aparece en todas las imágenes al lado de María como juez árbitro soy yo como responsable de todos los concursos. El aparato para medir la huella no se pinchó por un error humano y los que pasaron el rastrillo hicieron su trabajo. Me tocó aplicar el reglamento para estos casos y se le concedió un salto más, pero no pudo aprovecharlo para ganar el campeonato. Es la pena que tenemos.

¿Cómo le ha dado tiempo a tanto en su vida? Aparte de su vinculación con el atletismo, es maestra, funcionaria, tiene estudios superiores en danza clásica, ha sido concejala en Badajoz y desde 2019, diputada en el Congreso…

Aprobé las oposiciones muy joven, con 21 años, y mi plaza está en un colegio de Badajoz. Estudié la licenciatura, hice el doctorado, la danza… Siempre he hecho deporte: atletismo, tenis y últimamente pádel… Fui voluntaria olímpica en Barcelona-92. Me decanté por el atletismo y conseguí ser juez árbitro avanzando pasos. En la política, aunque en mi familia hay de todo, siempre he estado muy relacionada con el PSOE y me metí en un proyecto local en Badajoz. De 2011 a 2015 fui concejala no liberada y luego… cosas que pasan. Se me ofreció desde el partido ser diputada nacional. Además, he hecho un master en supervisión educativa. ¡Ah! También me casé y tengo dos hijos. No he parado y soy un culo inquieto, lo reconozco.

¿Cómo ha visto el cambio de poderes en la Federación Extremeña de Atletismo?

La federación lo necesitaba. Estaba claro que la etapa anterior había terminado. El equipo nuevo que ha entrado se ha encontrado con una federación en quiebra técnica a nivel económica. Está la cosa peor de lo que se pensaba. Hay una auditoría en marcha y se conocerán los resultados en los próximos meses. Eso no quita que haya habido unos buenos resultados, con unos años en los que el campo a través destacada especialmente. Ahora hay clubs que están trabajando muy bien y son los que están tirando de la federación.

Usted ha entrado en la directiva de la Federación Española…

Sí. Ha sido muy importante, en la comisión de inclusión y diversidad y como vocal en la de mujer y atletismo. En el Congreso he llevado ya alguna iniciativa sobre ese tema porque hay que seguir trabajando en la igualdad de la mujer en el deporte. La Federación Española ve que la Extremeña se va renovando, que está trabajando por salir a flote de una situación engorrosa. Lo que se intenta desde Madrid es ayudar a ello y que recupere el liderazgo que teníamos en ciertos sectores.

Ahora hay un atletismo extremeño más diversificado…

Empezamos a poder trabajar todas las disciplinas. El trabajo de la nueva federación es recuperar el funcionamiento efectivo de todas las instalaciones. Anteriormente, se centraban muchas competiciones en la ciudad de Cáceres. Eso era cómodo, pero generaba que muchas pistas en Extremadura solo se usaban para entrenamientos. Ahora se pretende involucrar a más núcleos y que se cree base, porque sin ella ya sabemos que no hay élite.

Ya que habla de instalaciones… ¿se hará algún día una pista cubierta en Extremadura, una reivindicación histórica?

Nosotros, en las elecciones municipales de Badajoz, llevábamos en el programa hacer una pista allí. Sería estupendo porque estratégicamente sería un buen sitio por la cercanía con Portugal. Acogeríamos a mucha gente. Es un deseo que tenemos todas las personas que nos dedicamos al atletismo en Extremadura y ojalá fuera posible, en Badajoz o donde sea. No haría un simple módulo, sino una pista. Seríamos la única de todo el suroeste español. Sevilla tiene una que monta y desmonta y que tiene muchos problemas. Nos aseguraríamos acoger campeonatos nacionales todos los años.

¿Cómo ve el momento del deporte extremeño?

Los clubs se están reinventado muy bien. El atletismo ha sido capaz de mantener cierta actividad con mucha seguridad.

¿Le gusta cómo está estructurado alrededor de Judex y Jedes?

No tengo problema en dar mi opinión como Maribel García: deberíamos darle una vuelta a un sistema que ha funcionado con éxito, pero llegado ese momento tras evaluar lo que se ha conseguido. Dan de Sande [director general de Deportes] y su equipo están haciendo un gran trabajo, pero la sociedad pide un cambio en ese aspecto. Tenemos que seguir afinando para que, una vez llegados a la edad adolescente, los chicos se fidelicen al deporte. Se está perdiendo demasiada población deportiva en esa franja, que los chicos y sobre todas las chicas no abandonen. Es triste. Sobre los Jedes, es maravilloso y seguimos siendo pioneros, pero también tenemos que seguir trabajando y que no todo se base en el trabajo de las fundaciones y del tercer sector. Es algo que requeriría una actualización.

¿Cuál es lo próximo para usted? ¿Ir a los Juegos de Tokio?

¡Claro que me encantaría! Me parecería genial. Sin embargo, la verdad es que disfruto mucho trabajando el día a día y las oportunidades llegan. Cuando he trabajado con ansiedad, los resultados no han llegado. Tengo pendientes mis oposiciones de inspección educativa que las estudio cada vez que puedo. Me gustaría dedicarme a ello. En política no me planteo nada porque no depende de mí en la mayoría de los casos. En esta legislatura estoy aprendiendo muchísimo en derechos sociales, educación, discapacidad, cultura, deporte…