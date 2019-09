Márquez arrasa con otra 'pole' de récord en Alcañiz

Pues sí, han acertado. 89 'poles positions', nadie en la historia ha conseguido tanto en tan poco tiempo. Récord absoluto de 'poles'.El español Marc Márquez (Honda, 1.47.009 minutos) ha vuelto a conseguir la pole position en el Gran Premio de Aragón de MotoGP (mañana, 13.00 horas, DAZN), que puede proporcionarle, en caso de que saque siete o más puntos de ventaja al subcampeón del mundo, el italiano Andra Dovizioso (Ducati, 10 en parrilla) la primera pelota de partido, dentro de quince días, en el GP de Tailandia, en Buriram. Márquez, que ha protagonizado un dominio incontestable a lo largo de todo el fin de semana, ha superado por 0.327 segundos a un impresionante, de nuevo, Fabio Quartararo (Yamaha) y a Maverick Viñales (Yamaha).

Márquez, también conocido como señor 50%, pues lleva 61 poles de 122 grandes premios en la máxima categoría, celebrará la salida de su gran premio n 200 desde la primera posición de la parrilla, teniendo muy lejos, en la tercera fila, al único piloto que le puede amargar un título, el octavo, que ahora sí, ya solo puedo perder yo. El muchacho de Cervera (Lérida), de 26 años, ha sumado su pole número 9 en 14 grandes premios de esta temporada, mientras que tres han sido para el Diablo francés, enorme todo el año, y dos para MVK.

Primer intento velocísimo

Nadie, absolutamente nadie, en el trazado de Alzañiz, en Motorland, donde llovió ligeramente por la mañana, pensaba que, tras su exhibición en las cuatro sesiones de entrenamiento de viernes y sábado, le iban a arrebatar la pole al heptacampeón. Lo cierto es que Márquez logró su magnífico crono en su primer intento y vio ya en su boxe como Quartararo realizaba una última vuelta prodigiosa, por debajo de sus tiempos, pero fallaba en el último sector y debía consolarse con la segunda plaza de la parrilla.

Estoy muy contento pues tengo muy buen ritmo y para poder aprovechar es vital arrancar desde la primera fila, señaló Márquez, que ha estado en primera fila en 12 de los 14 grandes premios disputados este año. Como había visto que me salía un magnífico crono en el primer intento no he forzado demasiado en el segundo, pero Fabio (Quartararo) lleva un año tremendo y, sí, por poco me quita la pole. Vamos a pelear por el podio y, sí, claro, si se presenta por la victoria. Pero, sobre todo, vamos a pelear por seguir aumentando la diferencia con respecto a nuestros perseguidores.

Fantástico crono de Aleix Espargaró

Solo tres décimas me han separado de una nueva pole, pero es que hoy yo creo que era imposible arrebatarle ese lugar a Marc (Márquez), que ha estado sensacional los dos días de entrenamientos, comentó Quartararo ante el micrófono de DAZN. Tengo ritmo de carrera e, insisto, este segundo puesto me sabe a pole, pues el primero era propiedad de Marc.

Maverick Viñales (Yamaha) saldrá tercero, completando la primera fila, y reconoce que tiene ritmo para pelear por el podio. Un fabuloso, sensacional, espectacular y veloz Aleix Espargaró colocó la Aprilia en quinta posición, después de haberse tranquilizado sobre el estado de salud de su hermano Pol, lesionado, mientras que Valentino Rossi (Yamaha) cerrará la segunda fila del GP de Motorland.