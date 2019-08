Márquez logra el 'más difícil todavía' en Brno

Es el único que hace esas cosas. Es el único que toma esas decisiones. Es el único que se atreve a tanto. Es el único que busca, siempre, no importa las condiciones de la pista o de su moto, el 'más difícil todavía'. Es el único que se la juega para lograr sus objetivos y, sobre todo, para hacer disfrutar a los demás, a su equipo, a sus fans. Marc Márquez (Honda) es el único que quiere conseguir los mayores éxitos posibles para enviar siempre el mensaje más contundente a sus adversarios: soy el campeón, el lider y os costará mucho quitarme la corona.

Y así lo ha hecho hoy, este mediodía, en el peligrosísimo (por el estado de la pista) trazado de Brno, en la República Checa. Ni siquiera el empujón, la acometida, que protagonizó Àlex Rins (Suzuki), que le empujó, le tocó, chocó con él, incomprensiblemente, en plena curva cuando ambos iban calentando sus neumáticos, desconcetró al heptacampeón del mundo, al 'penta' de MotoGP. Ni hablar!, Márquez, que trató de devolverle la embestida a Rins e, incluso, se volvió a chocar con él al entrar en el 'pit lane' para cambiar de moto, no perdió, en ningún momento, la concentración y, segundos después, le hizo la señal a su ingeniero y amigo, Santi Hernández, de que, aunque la pista estaba semimojada, con algo de carril seco, pero escaso, iba a probar hacer la 'pole' con neumáticos 'slics', es decir, lisos, como si la pista estuviese seca.

Minutos de tanteo y decisión

Después de cinco minutos de tanteo, los primeros del cuarto de hora de gloria de cada sábado, el primer piloto que se atrevió a tanto, mientras los demás dudaban o mientras casi todos insistían, por temor a cerse, con las ruedas de lluvia, Márquez decidió dar el primer paso y anunciar a sus rivales que él, el campeón, el 'penta' de la categoría reina, el lider de este Mundial (58 puntos más que Andrea Dovizioso), se iba a atrever, pese a que no tenía ninguna necesidad.

Mientras los demás dudaban, Márquez y su equipo se la jugaron. Y, en efecto, mientras los demás se lo pensaban, Márquez logró, no una, sino las dos vueltas más rápidas del sábado. Primero hizo 2.04.165 minutos, ante la admiración general y con Hernández estirándose de los pelos por haber acertado, pese al riesgo. Y, no contento con eso, el ídolo de Cervera (Lleida), de Catalunya, de España, del mundo entero siguió apretando pese a que, en los minutos finales, volvió a llover y él, recuerden, iba con neumáticos de seco. "Seguí apretando porque sabía que Jack Miller también había montado 'slics' y temía que me quitase la 'pole'", confesó el catalán, que volvió a bajar el crono en 2.02.753 minutos. Lo nunca visto!

La gran 'pole'

Con esta 'pole', la n 86 de su brillantísima carrera (nadie, nadie, tiene tantas 'poles'), Marc Márquez Alentá, que algo habrá hecho mamá Roser en este milagro, iguala el récord de 'poles' de la máxima categoría que tiene el australiano Mick Doohan, también campeonísimo de Honda, que se encuentra en el trazado de Brno. "Me hace muchísima ilusión esta marca, pero, si lo pienso, he de reconocer que he tomado demasiado riesgo. No tenía por qué, soy lider del Mundial y me la he jugado. Pero, bueno, así son las carreras, cuando lo sientes lo tienes que probar, lo tienes que intentar o, al menos, ese ha sido siempre mi pensamiento, de lo contrario te vas a la cama intranquilo por no haberlo probado. Pero, sí, la pista estaba muy resbaladiza, peligrosa, era casi un espejo, patinaba mucho. Pero, venga, ya está, tenemos la 'pole', la primera fila, que era el objetivo prioritario para esta carrera, que será en seco, con sol".

Ni que decir tiene que la gesta, el coraje, la determinación, la decisión, el pilotaje equilibrista ("he protagonizado dos buenas 'salvadas' en las dos últimas vueltas") de Márquez fue tremendamente ovacionado en Brno, donde los periodistas presentes en la sala de prensa protagonizaron una cerrada ovación de admiración hacia el campeonísimo catalán, que precederá en la primera línea de salida mañana (14.00 horas, DAZN) a un sorprendente Miller (Ducati, 2.05.277) y a un admirable, por fin!, Johann Zarco (2.05.351), que ha puesto en pie a toda la fábrica KTM, que ha logrado colocar una de sus motos en la primera fila de la parrilla.

Todos en fila

Todos los adversarios y candidatos al título, arrancarán mañana desde atrás: Andrea Dovizioso (4), Àlex Rins (6), Valentino Rossi (7), Danilo Petrucci (8), Maverick Viñales (9), Fabio Quartararo (10) y Cal Crutchlow (11). Demostración que el impacto sobre MotoGP de la decisión, del riesgo, del atrevimiento tomado hoy por Marc Márquez ha sido demoledor. Como casi todo lo que hace, desde su aterrizaje en el 2013, en la categoría de MotoGP, este muchacho que, desde ese año, se convirtió en el 'rookie', en el novato, en el debutante más espectacular, decisivo y vencedor de toda la historia.