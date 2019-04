Márquez: 'Volver a saludar a Rossi fue como el primer beso a una chica'

Fue como el primer beso que le das a una chica. Estuvo bien, sí. El catalán Marc Márquez (Honda) se presenta en el precioso circuito de Las Américas, en Austin, Texas, Estados Unidos, no solo como el pentacampeón de MotoGP más joven de la historia, como líder tras su arrolladora victoria en Termas de Río Hondo (Argentina), sino como el muchacho que, un año después de su durísimo enfrentamiento con Valentino Rossi (me da miedo correr junto a Márquez, llegó a decir el Doctor con rabia), estrechó la mano de Vale antes de subir al podio del GP de Argentina. No quiere decir que vuelvan a ser amigos. Eso es materialmente imposible, pero el hielo parece haberse derretido.

Y Márquez lo contó con la gracia y el desparpajo que lo cuenta todo. Sí, sí, nos volvimos a dar la mano un año después, bajo el podio de Termas. Por qué?, qué ocurrió?, cómo fue? Fue como cuando eres muy joven y te encuentras frente a una chica que te gusta y crees que vas a darle el primero beso. Intuyes que es el momento. Ya sabes, si no, si no, si no. Estas solo, sin amigos, sin nadie a tu alrededor y, sí, ahí estábamos los dos, contentos, muy contentos, tras una gran carrera, yo primero y él, segundo. Y zas!, se produjo el encuentro, el saludo y estrechamos nuestras manos. Y punto. No hubo más. Hasta ayer, que se han vuelto a saludar antes de la conferencia de prensa oficial del GP de EEUU (domingo, DAZN, 21.00 horas).

MÁRQUEZ, ABIERTO AL DIÁLOGO

Yo ya dije desde el primer momento, sigue explicando Márquez, que no tenía problema alguno de mantener, tras aquel incidente de Argentina, una relación de respeto y profesionalidad. Fui el primero en pedir perdón, disculpas, peroY, repito, estoy contento de que haya sido en Argentina, de nuevo, donde nos volvimos a saludar. Ahora, repitiendo la comparación con el primer beso, hay que saber si habrá un segundo beso o no, un segundo encuentro o no. Pero, bueno, prefiero que se haya roto el hielo y, sí, mejor así. Pero, repito, también dije que iba a ser muy difícil volver a ser amigos, pero una relación de respeto y cordialidad creo que debe existir siempre.

Da la sensación de que Valentino Rossi también está por la labor de mantener un trato de respeto con Márquez. Hizo una tremenda carrera, nos ganó por mucho, yo, ni lo vi, pensé que no había corrido (risas) y, por tanto, debía felicitarle, sí, ha comentado Rossi en Austin. Va a ser muy difícil estar a su altura aquí, donde le tiene cogida la medida al circuito, a tantas y tantas curvas como tiene, me parece que son 20, y, sobre todo, a la dureza de los baches y tantas frenadas como debemos hacer aquí. Pero en deporte, en motos, no hay imposible, así que todos vamos a intentar que no gane por séptima vez seguida.

Márquez comparte absolutamente la opinión de sus colegas. Nada está hecho. Todos empezamos de cero. Esto es como cuando un equipo, sí, el Barça, vale, gana el partido de ida por varios goles. Si te fías, si crees que ya has eliminado al rival, te pintan la cara. No sería la primera vez que le pasase a un equipo o a un piloto. Yo, desde luego, reconozco que tanto yo como mi Honda nos encontramos cómodos en esta pista, nos gusta, se adapta a mi pilotaje, pero de ahí a pensar que ya hemos ganado va una vida.

NUEVA PIEZA PARA LA HONDA

Márquez insiste, una y otra vez, que a él no le importaría perder una batalla, por ejemplo, no estar en el podio el domingo, si termina ganando, de nuevo, la guerra, el título. Es más, no le importaría, si puede, ganar con la ventaja que lo hizo en Argentina. No es nada de mi estilo ganar con la ventaja que gané en Termas, pero ojalá pueda repetir esa victoria el domingo. Estamos en un inicio donde todo vale, hay que sumar puntos, podios, dar confianza a Honda, al equipo, pues eso nos da inercia de cara al resto de temporada.

Y, entre sonrisas, Márquez aseguró a El Periódico de Catalunya que, en efecto, tienen ya la pieza parecida a la de la Ducati en la quilla del bastidor de su Honda RC213V. No se puede decidir que tiene efectos aerodinámicos pero, probablemente, la probaremos, sí. Más risas.