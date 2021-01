Marta Calamonte: «Del 2020 me quedo con la fortaleza y pasión por el deporte de nuestras gimnastas»

El Club Gimnástico Almendralejo, patrocinado por la Fundación Jóvenes y Deporte, es uno de los clubs de máxima categoría de la región que mejores resultados obtuvo en el 2020 cuando pudieron reanudarse las competiciones deportivas. De eso, de cómo vivieron los meses más difíciles del año y de sus perspectivas para el 2021, hablamos con Marta Calamonte, exgimnasta extremeña olímpica en Sidney 2000 y entrenadora de la entidad almendralejense.

-Hemos despedido un año en el que todo ha sido diferente y complicado pero, ¿qué ha sido lo más difícil de 2020?

-Pues yo creo que ha sido la incertidumbre que hemos tenido a lo largo de todo año. Ver la imposibilidad de sacar adelante la planificación, la gestión, organización y trabajo pensado para la temporada... Ha sido un año de adaptación continua y supervivencia, de no saber si podrás continuar con el objetivo de la entidad de poder seguir fomentando el deporte, de si podrás o no seguir entrenando, si habrá o no competiciones, y un largo etcétera de problemas y anécdotas que han hecho que tengamos que ir día a día.

Eso ha supuesto muchísimo esfuerzo para poder tener continuidad, sin perder ganas e ilusión, y transmitiendo calma y positividad a nuestros deportistas y familiares para animarles a no tirar la toalla. Nosotros hemos intentado todo cuanto ha estado en nuestra mano para superar la batalla como deportistas, aceptando y asumiendo que física y psicológicamente no era un buen año, que iba a ser más duro y difícil de lo que teníamos pensado, pero que, una vez más, lo íbamos a dar todo para sacar lo mejor de nosotras y nosotros, de nuestras deportistas y de la gente que lleva años confiando en nuestra entidad y apostando por nuestro club.

-Y dentro de toda esa vorágine, ¿con qué se queda en lo deportivo del año pasado?

-Por su puesto me quedo con la capacidad de adaptación y superación de cada una de nuestras chicas. Me ha sorprendido e impresionado su fortaleza, su pasión por el deporte, su compromiso con el trabajo, su dedicación hasta en los momentos más raros y atípicos que hemos pasado en este 2020. Sin duda, si no han podido dar físicamente el 100% en algunos momentos, lo han suplido con gran ilusión, esfuerzo y superación ante toda adversidad, eso vale más que cualquier medalla.

Aunque tengo que ser honesta y por su puesto reconocer el orgullo que supone que además de todo eso, hayamos finalizado la temporada con unos éxitos deportivos impresionantes. Contamos, por ejemplo, con una gimnasta en la selección española junior, el equipo de la selección extremeña de gimnasia rítmica ha estado formado íntegramente por gimnastas de nuestro club, hemos obtenido 13 medallas en los Campeonatos de España Absolutos y la Liga Nacional Iberdrola y 2 trofeos como club en los Campeonatos de España Absolutos.

Además, hemos sido finalistas en todas las categorías en las que ha habido representación del club en los Campeonatos de España en máxima categoría, y se alcanzó el podio final siendo terceras tanto en la primera fase como en la general de Liga Iberdrola.

A eso hay que sumar, entre otros éxitos, victorias en la Copa Diputación, las 7 medallas de 6 de nuestras chicas en el Torneo Internacional Guimagym o los Premios Espiga como Mejor Entidad y a título individual para nuestra gimnasta Irene Martínez, que también ha sido reconocida como Mejor Deportista Promesa en los Premios Extremadura del Deporte. Sin duda es para estar más que feliz y dar una y mil veces a éstas deportistas, técnicos y familiares, la enhorabuena por hacerlo posible.

-Sin duda, el Club Gimnástico Almendralejo ha podido capear este temporal, aunque seguro que ha sido con apoyos. ¿Quién ha estado a vuestro lado?

-Bueno, hemos ido poco a poco, y haciendo un poco de todo: trabajo por Whatsapp, vídeo llamadas, entrenamientos reducidos, hemos creado protocolos específicos para nuestra actividad... ha sido un reto constante y sobre todo con nuestra escuela, donde hemos tenido que disminuir considerablemente el volumen de deportistas, con muchas vueltas y paradas a los entrenamientos, inventándonos y reinventándonos para seguir adelante.

Efectivamente ha sido necesario tener apoyos y creo que los hemos tenido, y así lo hemos sentido, de nuestro Ayuntamiento, claro está, en la medida de lo que las posibilidades y circunstancias han permitido; y estamos muy agradecidos a la Fundación Jóvenes y Deporte por su acompañamiento y por seguir apostando por nuestra entidad en estos momentos difíciles que nos toca vivir. Han estado continuamente pendientes y en constante comunicación con nosotros, interesándose por el club y nuestras gimnastas. Se agradece, la verdad.

-Y ahora empieza un nuevo año en el que se espera que haya menos de esa incertidumbre y todo mejore un poco. ¿Qué objetivos deportivos se marcan en 2021?

-Pues a priori parece que el 2021 tampoco será un año fácil, al menos en la primera parte del año, en cuanto a poder planificar, marcar objetivos y demás, pero si hay algo por lo que tenemos claro que queremos luchar con todas nuestras ganas, es por poder mantener la plaza en Primera División en la Liga Nacional Iberdrola. Estar en el más alto nivel de la gimnasia rítmica nacional, siendo el único club de Extremadura en la categoría, es un honor y una gran satisfacción para nosotros y nosotras y para nuestra región.

Será un gran reto en esta temporada, ya que vamos a sufrir un cambio generacional y nuestras gimnastas más veteranas y de mayor nivel (contamos con dos gimnastas en Primera Categoría, que es la máxima categoría nacional sin estar en la selección española y de acceso solo por resultados deportivos), ponen fin a su carrera deportiva. Tenemos gimnastas que están teniendo una gran progresión y evolución en poco tiempo, pero aún jóvenes para codearse con gimnastas internacionales de la calidad de las que hay en esta Primera División. Va a ser un gran reto y un difícil objetivo a lograr, pero tenemos fe en nuestra capacidad y vamos a ir con confianza a por ello.

-Para terminar, y teniendo en cuenta que aún quedan meses difíciles, ¿qué papel cree que tiene que jugar el deporte en la salida de esta situación?

-Yo diría que es algo fundamental. Considero el deporte tan necesario, especialmente para niños, niñas y jóvenes, y tan beneficioso por todo lo que conlleva la práctica deportiva, que por su puesto con medidas de seguridad y con gran responsabilidad, pienso que debería fomentarse más y verlo como fórmula segura para la vuelta a la normalidad.