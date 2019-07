Marta García, campeona de la Copa del Mundo en Croacia

La karateca extremeña Marta García Lozano ha reafirmado su gran momento de forma con la medalla de oro en la Copa del Mundo de kárate disputada en la ciudad de Umag, en Croacia, donde ha repetido éxito en un torneo del que había sido dos veces subcampeona, aunque ahora ha podido subirse a lo más alto del podium. La almendralejense, que compite en la categoría sub-21 (tiene aún 19 años) y en la modalidad de kata, se ha impuesto a todas las participantes con una actuación estelar.

Marta García tuvo un durísimo cuadro de clasificación con tres de las mejores participantes en la Copa del Mundo. Y a todas logró derrotar. Con contundencia consiguió imponerse a las representantes de Italia, Austria y Hong-Kong para plantarse en la final ante la también española Marta Vega, de su misma categoría. En esa final, la extremeña logró una contundente victoria por 4-1, demostrando ser la mejor de la Copa del Mundo y apuntando directamente al Mundial de Chile que tendrá lugar en el mes de octubre.

«He vuelto a gozar de grandes sensaciones. He estado muy concentrada durante todo el campeonato y me he sentido muy bien. Para mí era una cita muy importante después de la concentración con la selección española y por la cercanía que empieza a haber con el Mundial de Chile».

Marta García ha recibido una nueva llamada de la selección española sub-21 para otra concentración más, algo que aumenta sus opciones de estar en el Mundial. Será a finales de mes (27 al 30) en el CAR (Centro de Alto Rendimiento) de Sierra Nevada y de ahí saldrá el nombre de la representante española para la cinta chilena. «A primeros de agosto sabré si voy al Mundial», ha dicho la karateca en declaraciones a este diario. «Todo el mundo pone la mano en el fuego por mí, porque he ganado todo este año», una afirmación que gana más peso con esta medalla de oro en Croacia, donde ha compartido el éxito con sus padres y su hermana Paola, también karateca.