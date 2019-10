Marta García, rumbo al Mundial

La extremeña Marta García Lozano volará este jueves a Santiago de Chile para disputar el Mundial de karate representando a la selección española. La de Almendralejo, nombrada ayer Mejor Deportista Absoluta de Extremadura, está entre los 34 seleccionados por la Federación Española de Karate para la gran cita del año.

García llega a su gran objetivo de la temporada en un dulce momento de forma después de colgarse varias medallas internacionales y ganar el torneo preparatorio de Palma del Río, en Córdoba, donde se enfrentó a algunas de las deportistas que serán sus rivales en este Mundial dentro de la categoría sub-21 de kata femenina.

«Las sensaciones son muy buenas y la ilusión es muy grande. Cuando empecé a practicar este deporte, disputar el Mundial era como un sueño. Ahora, pienso que aún no lo he cumplido porque creo que hay un sueño más grande que es el de poder ser campeona del mundo. Sé que es muy difícil, pero no hay imposibles», relata la extremeña, de 19 años.

En cuanto al galardón concedido ayer, aseguró estar «muy feliz por este premio, pero sobre todo por el reconocimiento de tanta gente que me apoya día tras día. Esto también es para los que están a mi lado».

Marta García acude al Mundial con la máxima confianza después de hacer una gran serie de entrenamientos con su técnico, Manuel Capetillo, que también viajará a Chile para estar al lado de su deportista en todo momento. En las últimas semanas la extremeña ha trabajado mucho el aspecto psicológico. El Mundial de karate de Chile se disputara entre el 23 al 27 de octubre.