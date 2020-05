Martín Fariñas: «Vamos a tardar en ver aficionados en los pabellones»

El presidente de la junta gestora de la Federación Extremeña de Baloncesto, Martín Fariñas, ha advertido que «no pienso recurrir al cuento de la lechera» para especular sobre el futuro del baloncesto español hasta que no se vislumbre un horizonte claro con la progresiva erradicación de la pandemia. «No tengo intención, no me parece correcto en este momento», resaltó, «ver plazos y otras cosas» porque, subrayó, hay que tener paciencia «hasta que Sanidad no nos diga lo que hay que hacer y cuándo actuar».

Fariñas avisó que llegan tiempos duros. «Va a haber cambios muy importantes. Vamos a tardar bastante tiempo en ver aficionados en los pabellones. A nuestro deporte le va a faltar durante bastante tiempo la pasión de la afición y va a ser complicado porque todos, jugadores, público o directivos tendremos que mentalizarnos para la nueva situación», reflexionó el dirigente.

SE PRESENTA / «Hay que organizarse bien», sugirió el presidente de la gestora, que piensa en la reelección, que se producirá este mismo año si saca adelante su proyecto. «Me voy a presentar porque hay que pensar en que el baloncesto crezca y luchemos por vivir escenas como las que vivimos el domingo de hace 28 años», dijo en relación al aniversario del ascenso a la Liga ACB por parte del Cáceres CB, precisamente con él de entrenador.

En relación a las competiciones en sí, Fariñas espera que todo se pueda resolver de la mejor forma. «No sé de qué manera, pero tenemos que buscar una fórmula para dar por terminada la temporada, pero siempre pensando en la garantía de la seguridad y en lo que diga Sanidad», afirmó, sin especificar nada sobre competiciones. En este sentido, dijo que ya se piensa en los próximos Juegos Extremeños del Deporte Escolar (Judex), para lo que dependen de la Junta de Extremadura.

Insistiendo en su máxima basada en que «elocubrar no me parece correcto y por eso no lo voy a hacer», pide comprensión y paciencia a la búsqueda de certezas. Y en este sentido, en las competiciones nacionales recuerda que hay opciones de que un club extremeño, el Miralvalle de Plasencia, como campeón del grupo de Castilla-La Mancha, pueda plantearse la posibilidad de ascender a Liga Femenina 2, «aunque todavía hay que resolver cuestiones; hay que verlo». En esta competición, como segundo, acabó el filial del Al-Qázeres.

Del mismo modo, aseguró Fariñas que se congratula del hecho de que el Al-Qázeres haya conseguido el objetivo de la permanencia en la Liga Femenina Endesa. «Tiene mucho mérito llevar ahí ya varios años, que es algo muy difícil, como ascender a la máxima categoría. Es importante hacer siempre la mejor plantilla posible con una mezcla de la gente de casa y la de fuera», dijo.

LAS LIGAS LEB / En relación a las ligas LEB, Fariñas consideró «muy complicado» resolver el conflicto planteado con los ascensos, pero también teniendo en cuenta que no hay descensos y que hay unas nuevas condiciones, al tiempo que alertó del peligro de que todo pueda terminar en los tribunales si no se tienen en cuenta todos los derechos de los clubs.

En este sentido, aseguró que «yo creo que va a ser realmente muy difícil» que se dispute una fase para subir a la máxima categoría. También alabó que el Cáceres se postule para disputarla. «Cada uno tiene su forma de hacer las cosas y el Cáceres puede, que lo haga», puntualizó. En cualquier caso, recordó que será misión casi imposible que los extranjeros de los equipos puedan estar presentes y viajar por muy diferentes razones, entre ellas la que también pesa especialmente: el dinero.

Otro apartado diferente es el que representan las competiciones plenamente profesionales como la Primera o la Segunda de fútbol o la propia ACB. «Para ellos es sencillo prepararlo todo en el tema de la seguridad y demás», consideró, por el hecho de contar con más medios económicos, con todo lo que ello conlleva.

En este sentido, la Liga Endesa llevará a cabo una fase final en sede aún por determinar. En ella participarían 12 equipos.

Todo ello, argumenta Fariñas, traerá esa «nueva época» en el deporte español en general y el baloncesto en particular. «Llegan tiempos difíciles», viene a decir el presidente, quien sin embargo asegura que él peleará por no bajar el pistón y afrontar el reto de la mejor manera, asumiendo lo complicado de todo. Eso sí, como reitera en relación al futuro, «sin especular» y sin recurrir al «cuento de la lechera», solamente con datos corroborados desde la mejor fuente que le ocurre: el Ministerio de Sanidad.