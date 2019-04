Más felicidad, imposible

«Ahora mismo nadie puede con la unión que hay entre afición y jugadores. Sé cómo estará el Nuevo Vivero el sábado». El entrenador del Badajoz, Mehdi Nafti, se pronunciaba así tras vencer en casa del Almería B (1-2) en lo que fue el sexto triunfo consecutivo de los pacenses. Parecidas palabras, cada una en su contexto, pronunciaron sus colegas Juan García (Don Benito) y Villanovense (Julio Cobos), tras las victorias, también el sábado, ante el San Fernando (4-3) y al Atlético Malagueño (2-4).

El segundo ‘9 de 9’ consecutivo de los extremeños de Segunda B ha creado un extraordinario ambiente en los respectivos clubs, con las aficiones eufóricas, y más ayer por la tarde: el Badajoz está ya cuarto y en el de Don Benito y Villanovense en puestos de salvación.

En el caso de los pacenses ya durmieron el sábado en puestos de privilegio, aunque lo peor será la lesión de Kamal, al principio del partido, que hará que el centrocampista se pierda el final de temporada, según se aseguró ayer. Se trata de una rotura en el aductor, según aventuró el propio entrenador el pasado sábado.

En los otros dos equipos extremeños, se está feliz por escapar, aunque sea momentáneamente, del descenso a Tercera, al menos momentáneamente. Ninguno es definitivo, pero sí es evidente un crecimiento exponencial incuestionable de cara al final de la liga regular, que se encara en la mejor de las dinámicas, con resultados soñados.

«Las dinámicas son así y nosotros estamos dentro de una positiva, pero no quiero conformarme. No quiero depender de la suerte porque no se puede vivir de sensaciones. Yo quiero más», deseó Nafti. En el Don Benito y el Villanovense el estado de satisfacción no es menor, aunque sea en medio del nerviosismo por estar aún asomados al precipicio. Los calabazones, ojo, suman ya 41 puntos, una cifra verdaderamente impensable hace apenas unas jornadas. Y su puesto actual es el 13. Increíble dinámica que se espera mantener también en el Villanovense.