Más puntos, menos defensa

Sabe Jesús Sánchez, entrenador del Nissan Al-Qázeres Extremadura, que con Roneeka Hodges ganará anotación. También que perderá en defensa y en rebote («su juego no está enfocado a esa faceta»). Pero lo que tiene claro es que tener una jugadora como ella «es para estar contentos». No es Shacobia Barbee, a quien sustituye, pero su experiencia y su veteranía serán un grado importante para sumar en el equipo cacereño de la Liga Femenina Dia.

«Cobi y Ronee son dos jugadores diferentes, no ocupan ni los mismos espacios», argumentó el técnico para explicar el cambio de planes, de estrategia, con el que el Al-Qázeres iniciará mañana la segunda vuelta de la competición. Lo hace en la pista del colista, el Baxi Ferrol. «Es un cambio de planes porque el resto del equipo se va tener que adaptar a lo bueno y a lo malo» de la nueva jugadora. «El baloncesto depende mucho del compañero con el que juegas», siguió explicando el preparador. «Ahora, con dos anotadoras en pista [Hodges y Pao Ferrari], vamos a tener más espacios y quizas vamos a anotar más puntos, pero sí es cierto que todas las situaciones que generaba Cobi, hay que rediseñarlas».

Hodges entrena desde mediados de semana con el Al-Qázares y, salvo un leve resfriado, ha llegado en buenas condiciones físicas y mañana debutará en el duelo en Ferrol. «Viene con muchas ganas de escuchar, de aprender, de involucrarse lo más rápido posibles. Y eso es de agradecer». La veteranía también es un grado en ese aspecto.

Sánchez, que reconoció también que su primera opción era esperar a la recuperación de Shacobia Barbee –«si el tiempo de espera hubiera sido prudencial»–, no cierra la puerta a nuevas incorporaciones. «Todo lo que venga a ayudar será perfecto, porque es cierto que alargar un poco la rotación nos vendría muy bien». Pero no es ninguna obligación ni ninguna exigencia, aclara. «Si aparece algo, no seremos nosotros los que digamos que no, pero no vamos a tirar la casa por la ventana».