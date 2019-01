La más veloz, bonita y dura

Los circuitos de trail extrem y de la Liga de Carreras por Montaña de Extremadura han dado sus primeras zancadas en la comarca de Las Hurdes. Caminomorisco acogió las primeras pruebas de las carreras por montaña con éxito de participación y un gran nivel de deportistas de la región y nacionales.

La séptima edición de las Cumbres Hurdanas alcanzó importantes cifras de participación con 400 inscripciones, volviendo a consolidarse como una prueba deportiva para todos los niveles con sus cinco modalidades: trail, mini trail, promo, ruta senderista y cumbrinas.

La prueba congregó a los grandes clubs del trail regional: Jerte, Tornavacas, Extremadura Sport, Torrejoncillo, La Puebla, La Serena, Lagartu Running o AD Gregorio Marañón, en una cita que se ha erigido en ineludible en el calendario del trail running extremeño.

En el trail el ganador fue Miguel A. Heras, del Club Salomon, con un tiempo de 2 horas 54 minutos y 7 segundos, seguido de Guillermo Ramos, del Club de montaña de Candelario, con 2:57:10 y, cerrando el podio, Sergio Luis Tejero, perteneciente del Club Velociraptor, con 3:01:47.

En el podio femenino el primer puesto lo ocupó Davinia Corrales, del Club Womens Trail Just Do It con 4:10:58, en segundo lugar Elena Gallardo, del Club U Lagartu Running con 4:17:20, y el tercer puesto fue para Yolanda García Ramos, del CA La Serena con 4:25:41.

En mini trail masculino ganó José Luis Batuecas, del Losareño, 1:22:51; 2º Francisco Javier González, del Tornavacas, 1:27:35; y 3º Ismael Montero, Extremadura Sport, 1:28:06. En femenino, 1ª Alba Blázquez, Extremadura Sport, 1:57:49. 2ª Estela Daza, CA La Serena, 2:00:35, 3ª Angélica, del CA La Serena, 2:01:29.

El Circuito de Carreras por Montaña está gestionado por la Dirección General de Deportes de la Junta y la Federación Extremeña de Deportes de Montaña y Escalada, que continuará el 3 de febrero con la V Subida al convento de La Lapa.