Masia inaugura el Mundial de Moto3 con una gran victoria

El Mundial-2021 de motociclismo ha arrancado esta tarde, en el circuito de Losail (Doha, Catar), con sol y una carrera de Moto3 como las de siempre, con 14 pilotos delante, metidos en un pañuelo y, al final, en laúltima vuelta, con 10 de ellos metidos en medio segundo. La victoria correspondió al final al español Jaume Masia (KTM), que ya había sido uno de los mejores en los entrenamientos, escoltado por su compañero de equipo, el debutante español Pedro Acosta (KTM), que acabó segundo.

La prueba, que empezó con una caída en la que ya estuvieron implicados buena parte de los favoritos a la victoria como el italiano Andrea Migno (Honda), el británico John McPhee (Honda), el joven 'rookie' español Xavier Artigas (Honda) y el no menos joven también español Jeremy Alcoba (Honda), que fue quien provocó la caída, se decidió, como suele ser habitual en este tipo de carreras, en la última vuelta.

Masia, el más listo

Masia supe leer durante la carrera que, con viento en contra, cundo siempre suele ser trasero, si salías primero de la última curva podías cruzar la meta como ganador, cosa que no ocurrió en años anteriores. Y, por tanto, el de Algemesi tomó la delantera enel último giro y aguantó el empuje de su compañero Acosta y también el del surafricano Derryn Binder (Honda), que cruzaron la meta, por este orden, a centímetros de él.

"Ha sido increíble, nos lo merecíamos pues ya fuimos los mejores en el test, pero hoy el viento nos ha complicado la vida, pues era de cara y la moto se movía horrores. Al final, he pensado que si hacía la primera vuelta primero, iba a tener la ayuda del viento en contra para que no me superasen cuando normalmente, aquí, es siempre al revés, pero es que siempre es con el viento dándote en el culo", explicó orgulloso por la estrategia el joven Masia.

La felicidad del 'rookie'

"La verdad es que es fantástico y no tengo palabras para explicar lo contento que estoy al hacer podio, segundo!, en la carrera de mi debut en el Mundial, con solo 16 años", contaba Acosta. "Todo estoy es fruto de la labor del año pasado en la Red Bull Rookie Cup, cuando me proclamé ganador de esta competición, y del trabajo desarrollado también Campeonato de España de Velocidad, así que solo tengo palabras de agradecimiento para todos los que me ayudaron a aprender y a ser piloto para, al final, poder estar en el Mundial, que es la meta de todos nosotros cuando empezamos desde niños en este deporte".