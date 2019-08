Máximas ganas en el Badajoz para el debut del domingo ante el Cartagena

Cuentan las horas para el inicio de la liga, el domingo a las 20.30 horas en Cartagonova, mientras siguen adaptándose a su nuevo equipo con la máxima ilusión. Los centrocampistas Sergi Maestre (Barcelona, 1990 procedente del Real Murcia), Julio Gracia (El Saucejo, Sevilla, 1998, cedido por el Real Betis y procedente del Cartagena) y Héber Pena (Ferrol, 1990, del Melilla) fueron presentados ayer por el Club Deportivo Badajoz.

Sergi Maestre se define como «un jugador muy posicional, táctico, que me gusta estar pensando en el terreno de juego dónde puedo robar el balón, sobre todo de corte defensivo y me gusta ayudar a los compañeros».

Por su parte, Julio Gracia dice que es «más bien ofensivo, técnico y sufro más defendiendo, pero ayudaré al equipo lo máximo posible. Tengo dos posiciones, medio centro ofensivo, media punta y medio centro al lado del defensivo: 8 y 10». Y Héber Pena prefiere no definirse pero argumenta que «desde el año pasado jugué mucho por dentro con Luis Carrión pero mi faceta es más jugar por fuera y poner buenos balones».

ILUSIÓN / De sus últimas experiencias, Héber Pena destaca que «Melilla y Badajoz son clubes diferentes, cercanos, caseros, que te ayudan en todo. Cada uno opta a las mismas cosas pero el tema afición no es comparable porque allí va poca gente. Esperemos hacer una buena temporada».

Julio Gracia estuvo cedido por el Betis en Cartagena. «Cada año es un mundo. Allí también hicieron muy bien las cosas, no tengo nada que reprocharles pero este año he querido venir a porque he visto un proyecto muy ilusionante y esto va a ir para arriba».

Sergi dice que está «contento e ilusionado tras un año difícil en el Real Murcia en donde las cosas pintaban muy bien pero se torcieron muy pronto y con ganas de coger otro reto ilusionante. Cuando me llamó Óscar de Paula lo liquidamos rápido porque me llegó las ganas e ilusión que tienen en Badajoz de crecer con el equipo».

Lo mejor del Badajoz es su calidad y competitividad. Sergi expone que «tiene muy buena pinta, es pronto, el equipo es muy nuevo y tiene que conjuntarse pero podemos pelear por cosas bonitas este año». Y no se considera para nada insustituible «porque esta plantilla tiene un fondo de armario grande con jugadores para dar recambio a otro y el primero que no esté bien está claro que va a salir con este entrenador y va a entrar otro porque el nivel es muy igualado».

Pena afirma que «hay muy buen ambiente en el vestuario, estamos formando una buena piña y a ver si lo mantenemos durante todo el año, que todos vayamos en la misma dirección y el equipo se verá reforzado y si es así no tengo ninguna duda que acabaremos entre los cuatro primeros».

El extremo añade que «lo que tengo que hacer es entrenar bien, aportar mi granito de arena, que el entrenador decida, que el Badajoz gane y que al final estemos entre los cuatro primeros, si puede ser campeones mejor e intentar ascender que es a lo que hemos venido».

Y el domingo a Cartagena. Julio Gracia subraya que «estamos empezando, hay que coger buenas sensaciones e iremos a ganar. Si hay que arriesgar lo haremos para buscar la victoria y ser un equipo ganador. Tenemos que salir a lo que jugamos nosotros, no depender de ellos sabiendo que es un buen equipo que estará arriba pero jugar como nosotros jugamos».