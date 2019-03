Mehdi Nafti afirma que le encantaría seguir el próximo curso en el Badajoz

«Estoy muy contento y muy feliz aquí. Por desgracia es lo único que te puedo decir», aseguraba ayer el técnico del Badajoz, Mehdi Nafti, al que le encantaría renovar. El preparador añadía que estaba «muy feliz, pero queda mucho y en mi pequeña experiencia como entrenador te puedo asegurar que todo puede cambiar en dos, tres o cuatro semanas».

Nafti se siente tan a gusto «porque me he encontrado un grupo de trabajo espectacular en todos los aspectos. Hay un trabajo durante la semana y me han tratado como un rey desde que estoy aquí desde las oficinas hasta la gente. Me siento obligado a devolver esa confianza hasta la jornada 38».

El entrenador franco-tunecino, que ya ha cumplido una vuelta al frente del equipo blanquinegro, destaca que cuando hay un cese durante la temporada «siempre se busca mejorar. Nos ha costado, pero de lo más orgulloso que estoy es que el Badajoz es un club respetado. Los rivales nos tienen apuntados en el calendario cuando les toca jugar con nosotros. Pero eso no ha sido magia, ha sido trabajo y sobre todo mucho mérito de los chicos».

El Badajoz se medirá mañana al Don Benito (12.00 horas, Vicente Sanz) con la baja del centrocampista argentino Damián Petcoff por sanción y el regreso del central Mario tras un encuentro sancionado.

COPA DEL REY / Con la permanencia prácticamente asegurada, la Copa del Rey es el próximo objetivo del Badajoz. Y, a falta de nueve jornadas para el final de temporada, está en la pelea. Las normas reguladoras de la competición para esta temporada 2018-19 explican en su apartado A que, entre los equipos de la Segunda B, tendrán derecho a disputar la próxima edición del torneo del KO «los cinco clubs mejor clasificados en cada uno de los cuatro grupos al término de la primera fase, salvo los que, eventualmente, tuvieran la condición de filiales o dependientes, o no pudiesen intervenir por algún otro impedimento reglamentario». Este caso, de momento, no le sirve al Badajoz, séptimo a ocho puntos de la quinta posición.

Sin embargo, en el punto B el estatuto añade otra vía para alcanzar la clasificación, que también lograrán «los dos clubs –excluidos los veinte a que se refiere el apartado anterior– clasificados, sin distinción de grupos, con mayor puntuación. Los posibles empates se resolverán a favor del mejor clasificado en el grupo en que participó».

Es decir, que también logran plaza los dos equipos con más puntuación a excepción de los cinco primeros (y filiales) y un dato muy relevante es que para estas dos plazas extras no se valora el grupo. Es decir, que la séptima posición también puede dar el pase. Ahí está el Badajoz, con 45 puntos, los mismos que tiene la Balompédica Linense, sexta. De momento, esas dos plazas extra serían para estos dos equipos, aunque aún quedan por disputarse 27 puntos, los tres primeros mañana.