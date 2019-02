Un Mérida apático logra los puntos

No fue el mejor partido del Mérida. Y así lo reconoció también el técnico romano al final del encuentro. Faltó velocidad en la circulación del balón, faltaron desmarques de rupturas e incluso, por momentos, faltó actitud. Algo, que hace meses, no ocurría. El Llerenense, de nuevo, puso en aprietos al conjunto ‘pecholata’.

No obstante, y a pesar de la imagen ofrecida, el combinado de Amaro no falló. El Cacereño ya siente el aliento del Mérida, que está un punto por detrás. Eso es lo mejor que puede extraer el míster romano del partido de ayer: el resultado. Y aunque ningún jugador brilló a un nivel estelar, el ‘rifle’ Kevin con un doblete fue vital en la victoria del equipo de la capital extremeña.

Soporífera primera parte, en la que el Mérida no quiso proponer y el Llerenense tampoco le dejó. El equipo de Enrique Freire jugó cómo todos los rivales lo hacen en el Romano: replegados e intentando buscar alguna contra que les de vida. Pero ni Javi Sánchez ni tampoco Rubiales tuvieron trabajo alguno.

Y, en el añadido, la pegada del Mérida abrió la lata. El ‘rifle’ Kevin metió el pie en un disparo de Muneta, cambiando la dirección del esférico y despistando a Rubiales (1-0). El argentino daba una ligera ventaja al conjunto de Amaro antes del descanso y parecía que el partido se les ponía de cara. Ducha y reflexión.

Muchos aficionados no habían llegado a sus asientos, cuando Kevin volvía a perforar las redes del Llerenense (2-0). El tanto de la tranquilidad, pensaría el aficionado romano. Aunque el resultado sí había cambiado, el juego de uno y otro equipo, no. No obstante, sí que el conjunto de Santi Amaro lograba llegar con más facilidades al área contraria.

Y en un fallo entre el central y el guardameta del Llerenense, el Mérida lograba marcar el tercero. David introducía el balón en su propia portería y el marcador reflejaba un resultado abultado para la diferencia que se estaba viendo en el verde. Y, en ese momento, empezó la locura. El Llerenense tiró de garra y el Mérida no encontró su orden defensivo.

Una serie de infortunios para el Mérida hizo que el esférico llegase a los pies de Zuri, que con un golpeo exquisito batió a Javi Sánchez (3-1) y rompía la racha de imbatibilidad del conjunto de Amaro. El descontrol se adueño del partido y eso lo aprovecharon los pupilos de Freire, que a balón parado lograron su segundo tanto.

Sergio Cebada puso un caramelo en forma de saque de esquina y Carlos Toy remataba ese balón al fondo de la red (3-2). Diez minutos para sufrimiento ‘pecholata’ y de esperanza para los de Llerena. La tuvo Cebada en un libre directo, pero se interpuso la barrera. El Mérida recorta distancias con el Cacereño y ya piensa en el Jerez. Los de Freire recibirán al Aceuchal en su feudo.

mérida 3

llerenense 2

3Goles: 1-0 Kevin (min 45); 2-0 Kevin (min 48); 3-0 David p.p (min 60); 3-1 Zury (min 66); 3-2 Carlos Toy (min 81).

3Árbitro: Quijada Alcón. Amonestó a los visitantes Mario Tomé, Lolo Gato y Sergio Cebada.

3Estadio: Romano.

3Espectadores: 1.800.

3Mérida: Javi Sánchez; Chavalés, Javi Chino, Alex Jiménez, Héctor; Curro (Puyi, min 61), Espinar, Muneta, Cristo (Montesinos, min 78); Kevin y Montes (Flores, min 48).

3Llerenense: Rubiales; Luis, Carlos Toy, David, Cebada; Edu Moya, Zury (Tiny, min 66), Mario Tomé (Jesús Toy, min 80); Benjumea, Jaime y Lolo Gato (Julián, min 59).