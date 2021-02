El Mérida, al asalto de la tercera posición en el campo del colista

Debía ser el primer partido del año para el Mérida, pero la nieve de Filomena lo impidió. Aquel encuentro, perteneciente a la novena jornada, se disputará este miércoles en Villarrobledo a partir de las 17.00 horas. Como es nota habitual a lo largo de la temporada, en el equipo emeritense nunca se sabe cuándo viene mejor jugar los encuentros aplazados. Si en aquel momento el equipo presentaba una serie de bajas, en esta ocasión vuelven a ser cuatro los futbolistas, todos por lesión, con los que no podrá contar Dani Mori.

A los nombres ya sabidos de Dani García, Héctor Camps y Felipe Alfonso, además de Emilio Cubo que ya ha sido intervenido, se le une el de Carlos Selfa. Así pues, Mori ha tenido que tirar del filial para completar la convocatoria y no verse con más ayudantes que jugadores en el banquillo.

El de este miércoles es el primero de los dos partidos aplazados que tiene el Mérida. El otro, ante el Villarrubia, lo recuperará el miércoles 17 de febrero.

Las posiciones que llegan más mermadas al encuentro son la de los laterales. El único nato es Rubén Valverde, el último fichaje romano que no ha completado ni una semana de entrenamientos. Ocuparía el flanco diestro. Para el otro lado el elegido está siendo Álvaro Barbosa. En principio, Mori apostará por una defensa de cuatro «porque es lo que más me gusta», pero no descartaba en la previa meter a tres centrales, retrasando la posición de Mario Robles. En tal caso, para el carril derecho el elegido sería Chirri Monje.

Volviendo al dibujo habitual, la vuelta de Robles, tras cumplir el partido de sanción, soluciona la ausencia de Carlos Selfa en el centro del campo, titular indiscutible desde su llegada. En principio, Marc Carbó será su acompañante en el doble pivote, aunque pueda serlo también David Rocha. Los buenos minutos de Garci la semana pasada podrían volver a darle la titularidad, pero da la sensación que donde siempre quiere refrescar el equipo el entrenador es en las bandas, con lo cual parece seguro que todos los extremos van a jugar, bien desde principio o saliendo en la segunda parte.

Suficientes alternativas

La recuperación de Marc Fraile, que ya tuvo minutos la semana pasada, puede suponer que el delantero ocupe su posición en punta por Jaume Tovar, o quizás haciendo pareja con él, aunque con una función más de enganche en detrimento de Gaspar.

En definitiva, una vez que el problema de los laterales esté resuelto, Mori tiene las suficientes alternativas como para poder hacer distintos planteamientos que le lleven a la victoria en feudo del colista, el Villarrobledo.

Los manchegos solo llevan 4 puntos. En casa han cosechado una victoria, un empate sin goles y tres derrotas, pero todos los resultados han sido por la mínima o con muy pocos goles, lo que indica que controlar todos los detalles del encuentro va a ser clave. Eduardo Pérez, técnico local, no podrá contar con Loubens Pierre, lesionado de gravedad.

Alineaciones probables:

Villarrobledo: JagobaZárraga, Pablo García,Fer Navarro, Ángel Moreno,Raúl Llorente, Chato, Daniel Ndi,José Galán, Rubén Sánchez, Diego Buitrago y Merenciano

Mérida: Javi Montoya, Rubén Valverde, Nacho González, Erik, Álvaro Barbosa, Mario Robles, Marc Carbó, Garci, Javi Zarzo, Gaspar y Jaume Tovar.

Árbitro: Ruiz Aguilera. Andaluz.

Estadio: Municipal Nuestra Señora de la Caridad.

Hora: 17.00.