Mérida-Badajoz: un derbi siempre es un derbi

Nueve meses ha habido que esperar para poder vivir un Mérida-Badajoz. Todo estaba preparado para que el 15 de marzo se produjera el clásico del fútbol extremeño la temporada pasada. A principios de aquella semana, ignorantes de lo que se venía encima, se especulaba con que aquel encuentro se disputaría a puerta cerrada, algo que se tomaba en la entidad emeritense como un mazazo para las arcas, ya que se preveía un auténtico ambientazo con dos aficionadas volcadas, pues desde los vsitantes se habían fletado 18 autobuses. Los emeritenses, en puestos de descenso, se aferraban a la figura de Juanma Barrero que en dos partidos había conseguido cuatro puntos sustituyendo a Diego Merino, mientras que los pacenses, con Munitis en el banco, estaban cimentando el importante proyecto de Joaquín Parra luchando por acabar en puestos de play off de ascenso .

Nueve meses después, han cambiado muchas cosas en todos los aspectos de la vida, y también en la puesta en escena de este clásico entre romanos y blanquinegros que se va a disputar a partir de las 17.00 horas en el Romano José Fouto. Hasta el nombre del estadio ha cambiado.

Los locales llegan tras enlazar cuatro jornadas consecutivas puntuando con dos victorias y dos empates. No termina de convencer el juego de los de Dani Mori, pero excepto el propio Badajoz que acumula seis victorias consecutivas, a los demás equipos les cuesta mucho mostrar regularidad tanto en resultados como en juego. Los números muestran un favoritismo para los visitantes, sin embargo, los romanos esperan que el factor campo y el empuje de la grada les pueda «llevar en volandas» para conseguir la victoria.

A pesar de que Marc Fraile vuelve a la convocatoria después de perderse el partido en Don Benito por lesión. La enfermería continúa dando malas noticias, pues a la de Emilio Cubo de la semana pasada, que le tendrá varias jornadas ausente, hay que sumarle el parte médico de Edu Cortina que aún ha sido peor pues puede que se pierda lo que resta de temporada al romperse el ligamento cruzado de la rodilla. Ante esta tesitura, no habrá sorpresas en el once titular en la parte defensiva.

UN BADAJOZ IMPARABLE / Mientras, en un extraordinario momento de juego y resultados, con seis victorias consecutivas, liderando la clasificación con total autoridad con 19 puntos de 21 posibles, ocho por encima del segundo y el tercero y diez de su rival de esta tarde. Así llega el Badajoz a Mérida, dispuesto a traerse los tres puntos en su último partido liguero del año con la presencia de numerosos aficionados blanquinegros y a la espera de jugar el próximo jueves en Navalcarnero en la Copa del Rey.

Fernando Estévez recupera a Adilson, tras un partido de sanción y unas molestias mientras que la única baja además de la conocida de Isi Ros es la del central Isma Armenteros, con pubalgia. El técnico dice que el Mérida «es un equipo con gente de mucha envergadura: los dos centrales, Erik y Nacho, Mario como pivote defensivo, Tovar arriba, incluso Carbó, son jugadores con gran envergadura. A balón parado es muy peligroso. Es muy vertical sobre todo por fuera como Chirri y Barbosa, tiene a dos laterales muy profundos, contragolpea bien».

El entrenador añade que el Mérida «es muy intenso, corre mucho, te aprieta alto, te busca en fase defensiva, va a por ti, es intenso y no podemos obviarlo. Tenemos que entrar al partido con una intensidad alta, por la dinámica de sus jugadores, por el inicio del derbi, su contexto, será muy intenso y tenemos que estar mentalizados y preparados y como mínimo estar a la misma intensidad».

Los pacenses afrontan el derbi “bien, con normalidad”, dice Estévez, consciente de que están en una «buena dinámica y afrontando otra semana con intensidad y ganas de jugar. Uno no puede obviar que es un partido importante por cómo se vive en el entorno pero desde dentro tenemos que saber que lo que somos buenos es en el trabajo y en el hacer para competir bien ante un buen rival».

MÉRIDA: Javi Montoya, Felipe Alfonso, Nacho González, Erik, Héctor Camps, Mario Robles, Marc Carbó, Marc Fraile, Fer Pina, Álvaro Barbosa y Dani García.

BADAJOZ: Kike Royo; Dani Fernández, Pablo Vázquez, César Morgado, Tomás Sánchez; Concha, Sergi Maestre, Corredera, Íñigo Alayeto; Dani Aquino y Ernest Forgas.

ÁRBITRO: Muñoz Piedra (Madrid).

ESTADIO: Romano José Fouto.

HORA: 17.00 horas.