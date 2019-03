Mérida y Cacereño se transmiten respeto mutuo en el partido del año

El Romano presentará la mejor entrada de la temporada en el partido más importante del campeonato, ya que la sensación es que el Mérida puede asegurarse virtualmente el título si consigue alzarse con la victoria, pues se alejaría a siete puntos del Cacereño más el gol average, cuando sólo faltarían siete jornadas para el final. Incluso, en la previa, el empate podría tomarse como positivo, pues los cuatro puntos actuales más la diferencia de goles, parecen una renta suficiente en un partido con denominador común: el respeto mutuo.

Para este partido, Santi Amaro ha convocado a toda la plantilla, por lo que habrá que esperar cuáles son los descartes poco antes del choque. Destaca la vuelta del portero reserva, Krsto, después de estar con su selección sub-21, y la presencia de Kevin Vicente, ya que era la única duda de Amaro. A la espera de ver si es definitivamente descartado o no, lo cierto es que no apunta a la titularidad. En principio, el técnico emeritense podría repetir once titular por tercera jornada consecutiva. En defensa, parece que Montesinos le ha ganado la partida en el lateral derecho a Juanjo Chavalés, en esta línea sería el único cambio.

En el centro del campo, Curro seguiría siendo el hombre cierre con Santi Villa y Espinar como interiores, Joaqui y Cristo en bandas y Migue Montes de delantero centro. Sin cambiar el dibujo táctico, Amaro podría optar por buscar todavía más asociación dando entrada a Muneta por Joaqui. Con esta opción Villa caería a la banda izquierda y Cristo en la derecha. Cuando el pichichi ha arrancado desde el flanco diestro, se pone el traje de asistente más que el de finalizador, lo cual también ha sido muy beneficioso.

En el equipo cacereño, Adolfo Muñoz dispondrá de todos sus efectivos, a no ser que se produzca algún problema en las últimas horas. Recupera a Neto, autor del tanto del partido del encuentro de ida, que acabó en 1-1 en el Príncipe Felipe tras el gol que hizo en el segundo tiempo Cristo.

Tras el mazazo que supuso el 2-2 ante el Coria, el transcurso de los días ha ido aumentando el optimismo en la afición verde. Ya no se depende de sí mismo, pero ganar en el Romano, se piensa, podría ser el resultado que reimpulsara al decano y creara dudas al líder.Adolfo Muñoz podría introducir algunos cambios en relación al encuentro del pasado domingo. Es más que probable la inclusión de Neto, que doblaría en el carril derecho con Chechu. También es posible la inclusión de Carlao para que aporte experiencia al centro de la defensa.

Queda por ver si Marcos Torres vuelve al once inicial tras ser suplente en el último choque o si s. Todas las miradas estarán puestas, en cualquier caso, en el hombre que está destacando sobremanera: el delantero andaluz Dani Muñoz, autor de seis goles desde que llegara en enero.