El Mérida calibra su optimismo ante el San Fernando

El Mérida desea a partir de las 17.00 horas confirmar su mejoría. La victoria ante el Algeciras y el empate en Córdoba han reactivado a una plantilla que se aferra al mensaje de la afición pecholata. El ‘yes we can’ romano está de moda y Merino confía en este lema para vencer al San Fernando, segundo en la clasificación.

Todo este buen clima se ve torcido por las bajas que sigue arrastrando el combinado de la capital extremeña. Gaspar por lesión, Cristo y Cupo por sanción y Curro Harillo por la clausula del miedo no entran en la convocatoria de un partido vital para el objetivo de la permanencia. Por el contrario, Chino, Álex Jiménez y Gonzalo Poley vuelven a la lista. La defensa, el rompecabezas.

El rival es nada más y nada menos que el segundo clasificado. Solo tres derrotas lo más llamativo, en tan solo 7 ocasiones han logrado los rivales perforar sus redes. Acumula cuatro partidos sin perder el equipo de Tito. La mala noticia para los andaluces es la sensible baja del extremo Hugo Rodríguez, viejo conocido por la afición del Romano. Sí estará en la capital Francis Ferrón, ex del Badajoz.

PREPARADOS E ILUSIONADOS / Con estas credenciales, apunta a partidazo en el Romano. El Mérida jugándose la vida y el San Fernando seguir enganchado al líder. No obstante, Merino reconoce la dificultad del rival pero confía en su grupo. «La plantilla me está demostrando que está preparada. Veo un buen ambiente y eso me motiva para el partido ante el San Fernando», comentó.

En este sentido, también valoró la dinámica del equipo romano. «El equipo cada vez es más competitivo y tiene más continuidad. Cada vez somos más fiables. Tenemos que saber cuál es nuestra línea y saber quiénes somos», recalcó. Miguel Ángel Espinar apunta a ser el punta titular, a pesar de que abandonó el Arcángel con un golpe en su pie.

Además, Merino no desaprovechó para también utilizar un eslogan utilizado por la parroquia romana. «Me quedo con aquel cántico de nuestra afición de hace 15 días de ‘sí se puede’. Esa es la idea que tenemos», comentó el preparador pecholata. La duda está en el eje de la zaga, tras el gran partido que cuajó Mario Gómez como central.

De esta manera, el Mérida intentará prolongar su racha ante un complicado rival. A tan solo una victoria tiene los puestos de permanencia, aunque una derrota complicaría en exceso las opciones para seguir soñando.