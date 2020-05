Mérida celebra que hoy hace 25 años logró un histórico ascenso

Hace 25 años, el Mérida CP conseguía un hito histórico para el fútbol extremeño, que un club de la región ascendiera a Primera. La cita era en Ipurúa, frente al Eibar, y el celebradísimo gol de Cuéllar en la segunda parte supuso que Mérida y Extremadura se colocaran en el panorama balompédico nacional. Un cuarto de siglo después, otro club diferente con el nombre cambiado pero con pretendido mismo espíritu, se quiere conmemorar aquella hazaña emitiendo aquel partido en la cuenta oficial de Youtube del club (https://www.youtube.com/MERIDAADTV) a la misma hora de entonces, las 18.00.

Desde la entidad animan a que los aficionados participen publicando «recuerdos, historias, anécdotas y fotos de aquel maravilloso momento con el hashtag #XXVAniversarioAscensoAPrimera». A las 22.00h, por el mismo canal, el Mérida AD publicará un reportaje con los protagonistas de la hazaña como el entonces presidente, Pepe Fouto; el utillero, Felipe Tarriño y el delegado, Fernando Torres, ambos todavía en el club; el autor del gol del ascenso, Crescencio Cuéllar; jugadores muy importantes en aquella campaña como Juanma Prieto, Gabi Correa, Antonio Reyes y Miguel Ángel Benítez; así como el entrenador, Sergio Kresic.

Por otro lado, en el club se está estudiando la posibilidad de diseñar una camiseta conmemorativa, aunque no se conoce si será como recuerdo para vender en la tienda del club, o será la elástica oficial la temporada próxima.

Mientras, el nuevo director deportivo, Ander Garitano, será presentado esta semana. Antes ha declarado en la radio pública de Aragón que «es un reto personal. Es un club histórico pero en los últimos años no dan con la tecla y por eso me han llamado», afirma Garitano, que añade: «me han presentado un proyecto serio. El presidente y el gerente me transmiten mucha ilusión», recalcó también. Es una ciudad que respira fútbol».

Con respecto al diseño de la plantilla, «no sé los jugadores que nos vamos a quedar. Hay mucho trabajo por delante pero muy ilusionante», aunque también asegura que «el año que viene es muy exigente porque todos los equipos vamos a querer estar en la Segunda B Pro. El inicio va a ser muy importante», y reconoce que «no es una temporada normal porque está llena de incertidumbres. No se saben fechas para volver a entrenar, los presupuestos van a bajar y no sabes qué le puedes ofrecer a un jugador para un objetivo. Hay que hilar muy fino para conseguir los objetivos».