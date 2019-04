El Mérida, a certificar un título que el Cacereño quiere retrasar

Nueva jornada atípica en la Tercera extremeña, al menos en el día de celebración. Si la anterior se adelantó al jueves por la Semana Santa, esta, la trigesimoquinta, por las elecciones generales de mañana. Son varias las cosas que se pueden decidir en este sábado. El Mérida puede proclamarse matemáticamente campeón. No depende solo de él. El Cacereño se puede asegurar una plaza en la fase de ascenso. Le basta con ganar. Eso mismo puede conseguir el Moralo, aunque además de ganar necesita que no lo haga la UPP. Por abajo, el Castuera está obligado a ganar si no quiere reducir a la mínima sus opciones de permanencia. También es mucha la necesidad del Montijo.

ACEUCHAL-MÉRIDA / El Municipal de Aceuchal puede ser hoy el escenario donde el Mérida cante el alirón. No depende de sí mismo el conjunto romano, que para ello necesita ganar y que no lo haga el Cacereño en Calamonte. O empatar y que los verdes pierdan. No obsesiona eso en el Mérida, que con una ventaja de ocho puntos respecto al segundo y solo cuatro partidos por disputarse, sabe que más pronto que tarde llegará ese momento. Más apuros sufre su rival de hoy, un Aceuchal que lucha por la permanencia y que necesita cortar cuanto antes la racha de tres derrotas seguidas. El duelo, a las 17.30 horas.

CALAMONTE-CACEREÑO / A la misma hora que el Mérida juega el Cacereño en el Municipal de Calamonte. Los verdes, donde son baja por lesión Collantes y Marcos Torres y Dani Muñoz por sanción, tienen hoy la posibilidad de asegurar su presencia en el playoff: les basta con ganar, aunque incluso la derrota podría servirle dependiendo de lo que haga la UPP, quinto. Enfrente tendrán los verdes a un equipo sin nada ya en juego y que tras una primera vuelta dubitativa, ha enderezado el rumbo en la segunda. Aunque el principal enemigo del CPC puede ser él mismo tras las dudas mostradas en los últimos encuentros. Hoy quiere empezar a cambiar el rumbo (17.30).

EXTREMADURA B-AZUAGA / El de Almendralejo será el partido con menos cosas en juego, aunque el filial del Extremadura aún tiene opciones matemáticas de ser cuarto, pero la distancia ahora con el Coria es de 10 puntos (17.00).

JEREZ-ARROYO / Apura las opciones de playoff el Jerez ante un Arroyo que ‘siente el aliento’ del descenso. Atraviesa un gran momento de forma el equipo templario, con cinco victorias seguidas, registro que hoy intentará ampliar ante un conjunto arroyano que pelea por la permanencia y lleva cuatro jornadas seguidas sumando, aunque solo con una victoria (18.00 horas).

DIOCESANO-VALDIVIA / Con el propósito de asegurar la permanencia de forma matemática saltará el Diocesano al Manuel Sánchez Delgado para recibir a un Valdivia que tendrá que remar más para alcanzar ese mismo objetivo. El Dioce acumula cuatro jornadas sin ganar mientras que el Valdivia frenó su sangría en la anterior jornada ante el ya descendido Valdelacalzada. El duelo, a las 18.15 horas.

PUEBLONUEVO-MONTIJO / Con bajas importantes y la necesidad de frenar su caída, el Pueblonuevo recibe hoy a un Montijo que intenta salir del descenso. Solo cuatro puntos separan a los locales, decimoterceros, de los visitantes, decimoctavos, una de las plazas que conduce a Primera Extremeña. Clave es el partido para ambos, pero mucho más para los montijanos (19.00).

LLERENENSE-MORALO / Vuelve al Fernando Robina el Llerenense con el objetivo de dar un paso que podría ser definitivo en su objetivo de lograr la permanencia. La mayor dificultad es que hoy lo hace ante un Moralo que ha recuperado su mejor forma, que quiere seguir apretando al Cacereño en la lucha por la segunda plaza y que tiene hoy la opción de asegurar su presencia en el playoff de ascenso a Segunda División B (19.15).

VALDELACALZADA-UP PLASENCIA / Cerrar lo más dignamente la temporada es el objetivo de un Valdelacalzada ya descendido. Enfrente tendrá hoy a un Plasencia que sigue sobreponiéndose a todas las dificultades (extradeportivas) y que se mantiene en la lucha por la fase de ascenso. La derrota anoche del Coria hace que un triunfo coloque a los placentinos con los mismos puntos que los celestes (19.15).

OLIVENZA-CASTUERA / Al borde del precipicio está el Castuera, que hoy visita a un Olivenza que, tras perder sus tres últimos encuentros, tratará de cerrar hoy esa racha para dar un paso al frente en su deseo de permanencia en la categoría. Más dramática es la situación del equipo turronero: a seis puntos de la salvación, ya solo le vale sumar de tres en tres (19.30 horas).