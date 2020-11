El Mérida convoca a su afición para el duelo ante el Melilla

Día clave para el Mérida ante el rival más complicado, un Melilla que llega a la capital extremeña como líder invicto para el subgrupo. Pero podrá contar el cuadro emeritense con ayuda extra, pues el público podrá acceder al estadio Romano (domingo, 12.00 horas). El aforo estará limitado a los abonados del club, que además pondrá a la venta 300 entradas.

Con respecto al acceso al estadio, se mantienen las normas higiénicosanitarias que se pusieron en marcha en la primera jornada. Los abonados del fondo sur irán ubicados en preferencia debido a la limitación de tiempo con el que cuenta el club para adecentar la zona y accederán por la puerta de preferencia al igual que los abonados de la grada de animación.

La convocatoria también ha traído un aspecto positivo con la presencia de Edu Cortina y de Álvaro Barbosa. Ambos deben ser piezas clave del proyecto de Dani Mori, pero el primero se lesionó en la primera jornada y el segundo nunca ha terminado de estar en plenas condiciones. Mori no quiso dar pistas el viernes sobre el estado de ambos, por lo que podrían ser las novedades de una alineación en la que, en principio, no debe haber demasiados cambios con respecto a la semana pasada, incluso aunque el técnico vuelva a trazar un dibujo con línea de cinco atrás, pues la posición adelantada o retrasada de Felipe Alfonso en banda es la que provoca la modificación táctica.

Antes de empezar la competición, se presumía que Mérida y Melilla eran rivales directos por intentar acabar este primer tramo de la competición entre los tres primeros. Después de tres jornadas, los emeritenses son penúltimos con un punto y los melillenses llegan como líderes después del pleno de victorias. «Es un equipo muy potente, con grandísimos futbolistas, que están haciendo muy bien las cosas. Es un equipo que está muy hecho, pero si estamos bien, vamos a ganarles», dice Mori.

Mientras, el técnico visitante, Aloisio, no elude ni un piropo a los extremeños: «Si alguien cree que el Mérida va a estar ahí abajo, está muy confundido. Solo hay que mirar los nombres que tiene en la plantilla, donde es el equipo con más jugadores que han disputado playoffs en toda la categoría. Un equipo que va a estar en los puestos de arriba, sin lugar a dudas». El entrenador melillense, que no cuenta con ninguna baja, prevé que «el Mérida va a ir a por todas, especialmente al inicio de partido. En este formato de competición, sumar puntos es fundamental y ahora tienen la oportunidad en su casa de sumar no me cabe la menor duda de que nos van a poner las cosas muy complicadas».

Posibles alineaciones:

MERIDA: Javi Montoya, Emilio Cubo, Erik, Nacho González, Héctor Camps, Mario Robles, Fer Pina, Felipe Alfonso, Javi Zarzo, Marc Fraile y Jaume Tovar.

MELILLA Leo Santos, Pepe Romero, Alberto Marín, Jesús Muñoz, Jorge Gutiérrez, Ndiaye, Nando Quesada, Borja Díaz, Mawi, Fran García y Agus Alonso.

ÁRBITRO: Bueno Prieto (Madrid).

ESTADIO: Romano.

HORA: 12.00.