El Mérida gana 0-2 al Moralo con conclusiones optimistas

Ante la falta de partido de liga este fin de semana, el Moralo --que descasa en la jornada del grupo XIV de Tercera-- y el Mérida --dentro del parón de Segunda B-- disputaron un amistoso en Navalmoral de la Mata en el que vencieron los visitantes por 0-2. Los goles los marcaron Chirri Monje de penalti y de Álvaro Barbosa.

La próxima salida de los emeritenses es a Socuéllamos, con un campo similar en dimensiones y también con césped artificial, por lo que este ensayo era especialmente apreciado por Dani Mori.

El encuentro fue positivo para los emeritenses, ya que, además de la victoria, se volvió a ver sobre el césped a Edu Cortina, que cayó lesionado en la primera jornada. También hubo buenos minutos para Álvaro Barbosa, que sale de lesión y que los completó con un buen gol, y para Guille Andrés, que no entró en la última convocatoria. Por su parte, Garci y Fer Pina, que no jugaron frente al Melilla, tampoco lo hicieron frente al Moralo.

A los 24 minutos marcó Chirri Monje de penalti tras el derribo sobre Guillé Andrés. Antes del descanso, Salomé estuvo cerca de poner el empate para los locales, pero sería Álvaro Barbosa el que pondría el definitivo 2-0 a los 8 minutos de la reanudación con un fuerte disparo al primer palo, a pesar de estar algo escorado.