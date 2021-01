El Villarrobledo-Mérida, aplazado por el temporal

No se disputará el partido entre el Villarrobledo y el Mérida correspondiente a la octava jornada de liga previsto para este domingo (12.00 horas), por las adversas condiciones meteorológicas. El club manchego envió el viernes la solicitud de aplazamiento a la RFEF porque las previsiones del tiempo para el fin de semana iban a empeorar. El propio ente federativo anunciaba que iba a constituir una "Comisión de Crisis ante el temporal para abordar la suspensión de partidos”. El juez único de competición notificaba en la mañana del sábado que el partido no se jugará. La posible fecha para que se dispute podría ser el 28 de febrero, ya que en ese fin de semana no hay competición.

La plantilla del Mérida, que tenía pensado salir hacia tierras manchegas a las 14.30, se ha enterado del aplazamiento nada más acabar el entreno matinal. El domingo, en lugar del partido, el cuadro de Dani Mori tendrá entrenamiento.

De esta forma, Héctor Camps, que no iba a entrar en la convocatoria, tiene una semana más para recuperarse y quizás poder estar dentro de una semana para el partido en Talavera (domingo 17, 12.00 horas).

José Gaspar y Rocha

Mientras, el Mérida se está movimiento muy rápido en el mercado invernal, tanto en el capítulo de altas como en el de bajas. Lo primero que tenía que hacer era cubrir la plaza del lesionado Edu Cortina. Parecía que sería para David Rocha, pero Ander Garitano, director deportivo, ha traído a un futbolista de su confianza como Carlos Selfa, al que también conoce el entrenador, Dani Mori, del que dice que «juega en una posición muy parecida a la de Edu».

El segundo movimiento ha llamado más la atención ha sido que se le ha hecho ficha a José Gaspar (Cáceres, 12/07/1987). El futbolista llegó a la disciplina romana la temporada pasada, pero este verano se le dijo que no se contaba con él, siendo Chirri Monje y Emilio Cubo los dos únicos jugadores que se mantendrían de aquella plantilla.

La profesionalidad en los entrenamientos de Gaspar ha convencido a la dirección deportiva para poder heredar la elástica romana con el número 10 (el mismo que la temporada pasada) para ayudar al equipo ahora. Mori se deshace en elogios hacia el cacereño: «es un futbolista con muchísima personalidad, y un gran profesional, en el día a día ha estado trabajando como uno más, entrenando a un nivel altísimo», destacando su versatilidad táctica, ya que «es un futbolista que me gusta mucho por dentro, en un 4-3-3 o un 4-2-3-1, te da muchas alternativas». Con Selfa y Gaspar, el entrenador espera “mejorar de tres cuartos hacia adelante, porque no es solo que no te generen, sino que nosotros también generemos».

A pesar de que todavía no tenga la ficha, David Rocha mantiene todas las opciones de terminar fichando ya que Mori asevera que «todo lo que estoy viendo de él es positivo».