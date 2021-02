El Mérida malgasta la bala

0 - MÉRIDA: Javi Montoya, Rubén Valverde, Mario Robles (Nacho González, min.49), Erik, Álvaro Barbosa, David Rocha (Carlos Selfa, min. 60), Marc Carbó, Chirri Monje, Garci (Javi Zarzo, min.60), Gaspar y Marc Fraile (Dani García, min.77).

0 - FORMAC VILLARRUBIA: Álvaro Robles, David Herrera, Álex Herrera, Víctor Algisí, Carlos Martínez, Arroyo, Toni Seoane (Dani Cabezuelo, min.87), Javi Grillo (Hakim, min.59), Carlos García (Fran Minaya, min.59), Cristian Beltrán (Iván Bueno, min.59) y Dani Homet (Berrocal, min.78).

Árbitro: Cueto Amigo. Castellano-Leonés. Amonestó a los locales Erik, Carlos Selfa y Javi Zarzo; y al visitante Arroyo.

Incidencias: Estadio Romano José Fouto. 1.800 espectadores.

Parecía una bala en la recámara la que tenía el Mérida guardada con el partido aplazado perteneciente a la duodécima jornada. El cuadro emeritense estaba siendo capaz de mantenerse en la parte alta de la tabla con un encuentro menos esperando a que esa cita pudiera suponer un paso, si no definitivo, sí muy importante de cara a terminar esta primera fase de la competición entre los tres primeros. Al final, aunque mereció la victoria por ocasiones y juegos, los de Dani Mori no fueron capaces de pasar del empate sin goles ante el Villarrubia (0-0), lo que le hace sumar un punto que le mantiene tercero a tres puntos de los perseguidores.

Mori no quiso cambiar lo que funciona y, después del gran partido del pasado sábado, optó por mantener el mismo once. Por su parte, Javi Sánchez, técnico visitante, tras un calendario cargado, modificó hasta a seis futbolistas con respecto a los que jugaron el pasado domingo en Melilla, entre ellos al portero, Álvaro Robles, que a la postre terminó siendo el mejor de los suyos.

Un choque aburrido por momentos

Los locales dominaron un choque por momentos aburrido, ya que cuando los manchegos conseguían igualar la contienda, todo ocurría en el centro del campo.

Si la actuación de Chirri Monje ya destacó en el último choque, en este caso fue el primero en poner a prueba a Robles con un disparo envenenado a la cepa del palo a los tres minutos. El cancerbero mandó a córner. Precisamente en un saque de esquina llegaría la salvada bajo palos de Carlos Martínez tras un cabezazo de Mario Robles que ya se cantaba en las gradas a los 14 minutos. El partido transcurría con dominio local, pero faltando siempre el pase definitivo que generara la ocasión clara, por lo que el disparo desde media distancia fue varias veces la opción elegida por los emeritenses para acabar jugadas, aunque sin crear demasiado peligro.

Ante esta tesitura y conforme pasaban los minutos, los porteros no tenían ningún protagonismo, ya que el orden defensivo se imponía a la creatividad ofensiva.

Nueva lesión en el Mérida

Parecía que el arranque de la reanudación tomaba el mismo cariz, pero, como no podía ser de otra manera para no variar, con cambio por lesión de Mario Robles por Nacho González, aunque parece que no es más que un doloroso golpe lo que tiene el futbolista romano.

La mejor ocasión hasta el momento y la mejor intervención de Robles, llegaría a los diez minutos. Se asociaron Gaspar y Marc Fraile dentro del área y este último generó el espacio para poder disparar con toda la intención a la cepa del palo largo hasta donde alargó la mano el cancerbero para evitar el gol.

Aunque los dos entrenadores fueron refrescando sus bandas y al atacante, además de la entrada de Carlos Selfa por un renqueante David Rocha, lo cierto es que el Mérida iba, cada vez más, dando un pasito hacia adelante pero sin encontrar la ocasión ni en jugada ni a balón parado, mientras que el Villarrubia supo sufrir y mantenerse ordenado, de hecho, a punto estuvo de dar la sorpresa a tres minutos para el noventa en una falta lateral de Fran Minaya a la que Carlos Martínez le falto escasos centímetros para rematar completamente solo. Parecía que los visitantes estaban gestionando mejor los minutos finales ante la presión por la victoria de los locales, sin embargo, Dani García, que volvía tras varias semanas lesionados, estuvo muy cerca de aprovechar una mala cesión de Algisí a su portero, pero se le escapó el primer control al delantero y con ello la opción de marcar en la última jugada del partido.

Dani Mori: «Por ocasiones hoy lo normal hubiera sido sacar los tres puntos»

El entrenador del Mérida, Dani Mori, se mostraba «contento» con su equipo: «Lo intentó y se vació, pero el balón no quiso entrar. Nos faltó esa pizca de fortuna. Si nos hubiéramos adelantado, hubiera sido un partido muy diferente». Según el técnico, «hay que valorar el punto en su justa medida, seguimos sumando. Estamos bien posicionados». Con respecto a los jugadores que han terminado tocados, «Rocha tuvo unas molestias y estábamos pendiente del estado de Fraile porque nos planteamos jugar con dos arriba. Robles es un golpe, pero le tienen que hacer pruebas». Mori quiso agradecer al público que «nos animaran y que hayan venido en un día de diario».

Mientras, el técnico del Villarrubia, Javi Sánchez, reconoció que «esperaba sufrir menos, aunque sabíamos que nos enfrentábamos a un gran equipo que viene con la flecha para arriba». El punto lo valoraba como positivo porque «cuando no se puede ganar no se pierde».