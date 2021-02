Un Mérida bajo mínimos busca volver al triunfo ante su afición

La única buena noticia de la previa del partido que disputa este sábado el Mérida frente al Socuéllamos (18.00 horas) es, para el cuadro emeritense, que habrá aficionados en las gradas del Romano José Fouto, ya que en el capítulo de bajas el equipo local no solo no recupera a ninguno de los cuatro que no pudieron viajar a Melilla, sino que hay sumar a Jaume Tovar, que se lesionó en dicho partido, y a Nacho González, que vio la quinta amarilla.

«Pero tenemos al Romano», se consuela Dani Mori, técnico emeritense, quien ha explicado con claridad las situaciones de sus jugadores lesionados: Héctor Camps tiene difícil volver a jugar en esta primera fase de la competición; a Felipe Alfonso le pueden quedar un par de semanas más para reaparecer; siendo optimistas con Dani García y Carlos Selfa, podrían llegar para el partido del miércoles; el último en caer ha sido Tovar, quien estará entre tres y cinco semanas de baja.

Futbolistas convencidos

A pesar de la mala situación en la enfermería «por la que no hay que señalar a nadie», Mori se muestra «muy positivo porque los que están disponible están muy bien físicamente. Los futbolistas están muy convencidos de que lo vamos a sacar».

«Necesitamos a la afición y sabemos que van a estar con nosotros», añadió Mori, muy consciente de que cuatro de los seis partidos que le quedan a la primera fase los jugarán en el Romano. Por ahí deben pasar, además del Socuéllamos, el Villarrubia (el próximo miércoles), el Extremadura y el Villarrobledo.

Ante las numerosas bajas, el preparador emeritense tendrá que buscar alternativas, «porque si tienes a todos puedes jugar como quieres, pero ahora hay que jugar como se puede para ganar». En este sentido, teniendo en cuenta que ni Javi Zarzo ni Marc Fraile están al cien por cien, el técnico podría optar por volver a poner una línea de tres centrales con Rubén Valverde haciendo la función de central diestro por el sancionado Nacho, junto con Mario Robles y Erik. Chirri Monje y Barbosa serían los carrileros, y por dentro repetirían Marc Carbó y David Rocha. En los costados estarían Gaspar y Garci, con el propio Fraile en punta, aunque el técnico también quiso destacar el gran trabajo que está realizando el canterano Carlos Cinta, quien también podría ocupar la posición de delantero centro.

Enfrente estará un Socuéllamos del que Mori explica que es un equipo que «llega en un buen momento. Ya fue complicado en la ida y está siendo solvente a domicilio». Cabe destacar que el equipo de Manolo Martínez llega inmerso en una racha positiva de tres jornadas consecutivas sin perder, con una victoria y dos empates sin goles. A pesar de lo cual, el cuadro socuellamino es penúltimo en la clasificación con 13 puntos. Martínez no podrá contar con los sancionados Ramón Blázquez y Morros. En la primera vuelta el Mérida se impuso 1-2 con dos tantos de Dani García.

Posibles alineaciones:

Mérida: Javi Montoya, Rubén Fuentes, Mario Robles, Erik, Chirri Monje, Álvaro Barbosa, David Rocha, Marc Carbó, Garci, Gaspar y Marc Fraile.

Yugo Socuéllamos: Nikolov, Stevens, Berruezo, Chete, Cano, Delgado, Escudero, Lara, Cortés, Domínguez y Megías.

Árbitro: Orellana Cid (Andaluz).

Estadio: Romano José Fouto.

Hora: 18.00.