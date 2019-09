Al Mérida no le llega jugando bien

El Mérida ha encajado una derrota en el campo del Marbella tras un partido en el que los extremeños lograron empatar el tempranero gol de los locales, pero después se colocaron con un 3-1 en contra que fue ya muy difícil, aunque lo intentaron con un gol en los últimos minutos que les dio alguna opción en los instantes finales.

Los emeritenses cuajaron uno buenos minutos en la primera parte, cuando consiguieron igualar el choque, y también tuvieron una oportunidad clara, con un mano a mano de Antonio Pino, para haber conseguido el empate a dos.

La primera acción importante en ataque fue para los visitantes, con un golpeo potente de Poley desde fuera del área que se marchó rozando el poste. Pero enseguida fue el Marbella quien tomó el mando y empezó a combinar muy bien para someter al rival de forma clara.

PRIMER TANTO / Y sólo habían pasado cuatro minutos cuando Añón controló en el área y fue derribado, por lo que el árbitro señaló un penalti que pareció claro aunque fue protestado por los extremeños. Lo transformó el propio jugador en el 1-0 para abrir el marcador muy pronto.

A partir de ahí los blanquillos jugaron sus mejores minutos, embotellando totalmente al Mérida y generando peligro prácticamente en cada ataque. Un balón largo de Añón para el exjugador del Mérida Mustafá lo tuvo que cortar Curro Harillo saliendo casi hasta el vértice del área (min. 11).

El Marbella tocaba bien ante un rival que sufría en esta fase del partido. En el minuto 18, un buen pase de Faurlín terminó con un disparo cruzado de la lateral derecho Saúl González desde dentro del área, que se marchó desviado.

Tras esta fase de buen juego de los locales, el Mérida fue equilibrando el partido y ya avisó con un disparo lejano de José Gaspar (min. 20), antes de tener dos ocasiones consecutivas y muy claras en la jugada posterior.

Primero fue con una falta muy lejana que Poley golpeó a portería y el balón, muy ajustado al palo, lo tuvo que sacar el portero local a córner. Tras el lanzamiento desde la esquina, Antonio Pino cabeceó al poste (min. 22).

El Mérida de Santi Amaro merecía ya el gol a estas alturas, tanto por su juego como por las ocasiones y, al final, lo logró con una gran acción de Espinar en línea de fondo, que sirvió al punto de penalti donde Antonio Pino se anticipó a su marcador para igualar el encuentro 1-1.

Fueron dos fases de dominio alterno, con un gol por bando en cada una de ellas, que dieron paso a más igualdad en el tramo final del primer tiempo, para llegar al descanso con el empate.

SEGUNDA PARTE / En el inicio del segundo tiempo, el choque se mantuvo equilibrado en los primeros minutos, hasta que una acción muy rápida de Redru por la banda izquierda le permitió llegar a la línea de fondo y poner el pase para que Óscar García hiciese con tranquilidad el 2-1 (min. 52).

Los blanquillos volvían a golpear pronto y a ponerse por delante, algo que ya no pudo superar el Mérida, que no fue capaz de reaccionar. Al contrario, fue el Marbella el que realmente dinamizó su ataque con los cambios y buscó más.

Lo único destacado para los visitantes fue un mano a mano de Antonio Pino que tapó bien Santomé (min. 77), aunque en la acción siguiente volvió a golpear el Marbella.

Fue en una buena arrancada de Mustafá por el centro, que hizo la pared con Juergen en la frontal del área y definió con un disparo cruzado para poner el 3-1 (min. 80), que parecía definitivo.

Pero el choque se volvió a complicar cuando, tras un zapatazo de Cristo al larguero, Miguel Ángel Espinar cabeceaba el rechace para poner el 3-2 (min. 85).

En los últimos instantes se jugó ya muy poco y el Mérida no tuvo opciones siguiera de buscar alguna acción que le hubiese permitido intentar el empate.

Tras cuatro jornadas, el equipo extremeño no acaba de coger el ritmo necesario y aún no conoce la victoria pues suma dos puntos gracias a dos empates. Sin duda, el juego no se corresponde con los resultados.

Y eso en fútbol es un problema que hay que solucionar pronto, pues si no llegarán las urgencias, que es lo peor que te puede ocurrir en este deporte.

marbella 3

mérida 2

3Goles: 1-0, m. 5: Añón (p). 1-1, m. 34: Antonio Pino. 2-1, m. 52: Óscar García. 3-1, m. 80: Mustafá. 3-2, 85: Miguel Á. Espinar.

3Árbitro: Campos Salinas (Murcia). Amarilla a Samu Delgado, Pavón y Faurlín; Jesús Mena, Mario Gómez, Curro, Cristo, Emilio Cubo y Poley.

3Estadio: Antonio Lorenzo Cuevas.

3Marbella: Santomé, Saúl González (Samu de los Reyes, 87´), Lolo Pavón, Dani Pérez, Redru, Faurlín, Elías Pérez, Samu Delgado (Juergen, 73´), Añón (Yaimil, 60´), Mustafá y Óscar García.

3Mérida: Curro Harillo, Emilio Cubo, Álex Jiménez, Mario Gómez, Héctor Martínez, Poley, Curro (Dani Espinar, 72´), José Gaspar (Santi Villa, 56´), Jesús Mena (Cristo, 72´), Antonio Pino y Miguel Ángel Espinar.