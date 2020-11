El Mérida prepara con máxima cautela la visita del Don Benito

A pesar de que el Mérida llegará a la cita de este domingo frente al Don Benito (17.00 horas) después de haber cosechados dos victorias consecutivas y de que los dombenitenses en este mismo tramo solo han sumado un punto en dos partidos como local, el técnico emeritense, Dani Mori, no duda en afirmar que el cuadro de Juan García es «un pedazo de equipo. Me gusta mucho, domina todos los registros y llevan tiempo trabajando juntos». Además, tampoco ahorra halagos hacia el preparador calabazón. «No lo conozco personalmente, pero desde que estoy aquí todo el mundo me ha hablado muy bien de él, tanto a nivel profesional como personal. Por algo será».

La buena racha en la que se encuentra el equipo emeritense ha dado lugar a que «se trabaje mejor, porque el estado de ánimo es muy importante en el fútbol». Sin embargo, esta mayor confianza provocada por los resultados «no supone relajación, somos conscientes de que viene un rival muy fuerte». Para Mori ha sido muy positivo que en esta semana «hemos podido hacer una sesión de entrenamientos en el estadio, y eso nos viene muy bien para ir cogiendo automatismos y distancias».

No podrá estar en el encuentro de este domingo Jaume Tovar por su expulsión la semana pasada. El resto, en teoría, está disponible. El entrenador no quiso dar ninguna pista sobre posibles cambios en el once y simplemente explicó que «cada semana el equipo tiene que estar preparado, porque en cualquier momento cualquier futbolista puede participar». Tener que elegir para formar el once titular supone «un bendito problema» para el técnico.

Por otro lado, el Mérida ha lanzado una campaña de recogida de alimentos en el estadio que se alargará hasta el 13 de diciembre, fecha en la que el Badajoz rinde visita al Romano José Fouto. A raíz de esta iniciativa, la plantilla, el cuerpo técnico y los trabajadores del club también han colaborado donando más de 200 kilos de comida para el Banco de Alimentos.