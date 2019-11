El Mérida se queda sin margen de error ante el Algeciras

El Romano debe servir de terapia mental para un equipo que necesita vencer sí o sí ante un rival directo por la permanencia. El Algeciras visita este domingo (17,00 horas) horas la capital extremeña y llega también en horas bajas. El combinado de Merino, por su lado, deberá dejar atrás la mala imagen ofrecida en Cádiz.

El técnico ‘pecholata’ tendrá que agitar el árbol para buscar su primera victoria desde que llegó al banquillo. Miguel Ángel Espinar, tras su actuación en la tacita de plata, apunta al once. “Estoy convencido de que vamos a hacer un buen partido”, señaló Merino en la rueda de prensa previa a un choque vital para los intereses emeritenses.

No podrá contar ni con Curro por lesión, ni con el guardameta Kristo, que se encuentra con su selección. “Estamos poniendo todos la carne en el asador. El domingo tenemos una oportunidad real y lo afrontamos con toda la ilusión del mundo», destacó el preparador. El Algeciras no sabe lo que es ganar desde septiembre, ante el Sevilla Atlético.

DERROTA Y DISFRUTE / Tras el varapalo ante el Cádiz ‘B’, Merino intentará no desmantelar todo su once titular. «No hay que volverse loco, de la noche a la mañana las cosas no van a cambiar, hay que ser honestos y en la primera parte no estuvimos bien. Reforzaremos aquellas situaciones donde sí lo estuvimos en la segunda parte», apunta.

La situación, preocupante para la parroquia emeritense sirve de disfrute para Merino. «Sinceramente, estoy disfrutando del día a día. Es un privilegio entrenar al equipo de mi ciudad, la confianza que me han mostrado, la plantilla que tengo…lo único que tengo ganas es de devolver esa confianza en resultados», reconoce.

Por esto, anima a la afición a seguir apoyando a sus jugadores y también incita a sus pupilos a transformar ese cariño en alegrías para los suyos. «Siempre han estado con nosotros, ya las palabras se han acabado, es el momento de los hechos y ojalá el domingo nos salga un buen partido en el Romano», desea también Diego Merino.

Se acabaron las medias tintas para el combinado capitalino, ante el Algeciras la victoria, al igual que el trabajo para el preparador pecholata, debe ser innegociable. El rival invita a ello para así acercarse a los puestos de permanencia, que están a tan solo cuatro puntos. A las 17,00 horas, en el Romano no hay margen de error para el Mérida.