El Mérida, a seguir con su evolución positiva para ganar en Villarrubia

Segunda salida consecutiva para el Mérida, en esta ocasión para enfrentarse este sábado al Formac Villarrubia (18.00 horas), con la intención de conseguir la primera victoria de la temporada. El técnico emeritense, Dani Mori, asegura que «el equipo va a ir creciendo de manera natural, para competir al cien por cien lo antes posible». Entiende que en el encuentro de la semana pasada frente al Villanovense «ya se mejoró» con respecto a la primera cita ante el Talavera y espera que continúe la evolución positiva de su equipo para empezar a ganar sabiendo que «estamos menos rodados que nuestros rivales».

El partido se disputará en césped artificial, pero «la adaptación no debe ser un problema» porque la semana de entrenamientos se ha desarrollado en el campo de Nueva Ciudad, que también lo es, y con unas dimensiones similares. Las jugadas a balón parado y las segundas acciones serán importantes en este choque, «como en todos los de Segunda B; el Talavera nos ganó porque fue mejor en las jugadas a balón parado», añade el técnico que también destaca en esta ocasión «los saques de banda, que ellos tienen muy trabajados», por la estrechez del campo.

Todo este caldo de cultivo puede hacer que el sistema de cinco defensas que dispuso Mori en Villanueva de la Serena «pueda tener continuidad». Incluso podría repetir el once titular, ya que mantiene la baja por lesión de Edu Cortina, al que se le ha sumado Álvaro Barbosa que no termina de recuperarse del edema óseo de su tobillo.

Enfrente estará un Villarrubia que, al igual que los emeritenses, solo tienen un punto en su casillero merced a la derrota en la primera jornada frente al Villanovense (0-3) y al empate a un gol de la semana pasada en un campo tan complicado como el Francisco de la Hera. Su entrenador, Javi Sánchez, tiene las dudas de Carlos García y de Iván Gutiérrez. El técnico toledano definía al Mérida como “un equipo prácticamente nuevo y con entrenador nuevo. Es un equipo que después del año pasado dio una vuelta a la plantilla y han hecho una apuesta para intentar entrar en la Segunda B Pro. Vienen con cierta urgencia y necesidad, y más con un inicio que no ha sido el esperado”.

Alineaciones probables

Villarrubia: Robles, Algisí, Álex Jiménez, Carlos Martínez, Toni Seoane, Arroyo, Javi Grillo, David Herrera, Fran Minaya, Iván Bueno y Homet.

Mérida: Javi Montoya, Felipe Alfonso, Emilio Cubo, Nacho González, Erik, Héctor Camps, Mario Robles, Fer Pina, Marc Fraile, Chirri Monje y Jaume Tovar.

Árbitro: Madrid Martínez (C. Madrileño).

Estadio: Municipal de Villarrubia de Villarrubia de los Ojos.

Hora: 18.00.