Mérida y Villanovense se llevan la palma en el mercado invernal

Nunca el mercado de invierno ha sido tradicionalmente una ventana de muchos movimientos. Quizá siempre más al final que al principio, por aquello de acomodar fichas y buscar lo último en rebajas. Pero el de este año, sin duda, ha sido el mercado de fichajes de invierno más atípico que se recuerda. En todas las categorías. Y, por supuesto, también en Segunda B. La galopante crisis económica que afecta al fútbol menos profesional ha provocado que los equipos se aprieten los cinturones y sujeten como puedan los errores del verano. Algunos ni siquiera han podido desabrocharse ese cinturón, como es el caso del Extremadura, que no ha tenido opción ni moverse en este mercado por las deudas contraídas con la AFE.

Los equipos extremeños de Segunda B que se han llevado la palma en este mercado han sido Villanovense y Mérida, con cuatro y cinco incorporaciones cada equipo. Les sigue el Badajoz, que tan sólo ha hecho tres; y el Don Benito, con dos fichajes.

Villanovense: Iván Cabellud, Valentín Prieto, Jesús Mena y David Moreno

De los últimos en mover ficha ha sido el Villanovense, que se ha animado de lo lindo viendo las importantes opciones que le está brindando la temporada de colarse por primera vez en una liga profesional. El plazo, que finalizaba ayer a las doce de la noche, le permitió hacer un refuerzo antes en la figura de Iván Cabellud, un extremo aragonés de 21 años que llega procedente de la Gimnástica de Torrelavega, equipo de Tercera.

El club considera que es un futbolista versátil que puede jugar en ambas bandas, preferentemente en la derecha, pero también en la posición de delantero. Destaca por su desborde y olfato de gol.

Cabellud es el cuarto fichaje del equipo serón en enero. El primero en llegar fue David Moreno, un extremo zurdo que había pasado por el Ejea y que llegó libre para cubrir la marcha de José Ángel. El granadino tiene 26 años y ya ha jugado cuatro partidos. También se incorporó Jesús Mena, que dejó La Roda en Tercera. Al medio centro ya se le conocía tras su paso por el Mérida. Y el otro fichaje es Valentín Prieto, un delantero llegado del Zamora al que también se le conocía por su buen año goleador la pasada campaña en el Moralo.

El Villanovense ha dado cuatro bajas. Además de José Ángel, que se fue al Montijo, se marcharon Gabri Salazar, Ramsés y Julio Delgado.

Mérida: David Rocha, José Gaspar, Carlos Selfa, Rubén Valverde y Petr Kudakovskiy

El otro gran animador del mercado invernal ha sido el Mérida, que ha ido seleccionando muy concienzudamente sus incorporaciones hasta hacer cinco.

Dos de esos fichajes son más que conocidos. Por un lado, José Gaspar, al que el club decidió hacer ficha ahora en invierno tras no inscribirle en verano. No ha trascendido, pero entre ambas partes hubo algo más que una simple decisión deportiva en la primera ventana de mercado que, para esta segunda, se ha arreglado.

El otro fichaje es el de David Rocha, rebotado de un Extremadura que lo despidió sobre la campana sin avisarle. El medio centro ha tenido que recuperarse de una lesión de pubis y ya se encuentra en óptimas condiciones de jugar. De hecho, tanto Gaspar como Rocha han debutado con la elástica romana, aportando mucha experiencia y, con perfiles distintos, una amenaza notable a balón parado.

El Mérida también ha incorporado a Carlos Selfa, centrocampista del Yeclano con una larga trayectoria en la categoría y que ya ha disputado dos encuentros completos. Recientemente también ha incorporado a Rubén Valverde, un lateral derecho veterano, de 34 años, que llega del Pinto de Tercera, aunque ha tenido una experiencia dilatada en la categoría de bronce. Por último, ha logrado la cesión del guardameta de origen ruso Petr Kudakovskiy.

En el capítulo de salidas, el cuadro romano ha prescindido de Pablo Picón, portero que ni debutó; Fer Pina y Guille Andrés, además de tener que dejar sin ficha por lesiones de larga duración a Emilio Cubo y Edu Cortina.

Badajoz: Tahira Awudu, Miguel Núñez y Pedro Martelo

Al que menos falta le hacía zarandear su plantilla es al Badajoz, que sigue volando a máximas revoluciones y que, tras la derrota este domingo del Ibiza y su victoria ante el Extremadura, ya le han convertido en el mejor equipo en puntuación de los 102 que tiene la Segunda B.

El Badajoz ha hecho tres fichajes, el último este mismo lunes, Tahiru Awudu, y ha preferido no tocar lo que funciona. De hecho, sus esfuerzos se han concentrado más en retener a sus mejores hombres para que no emigraran a equipos de Segunda que en mirar propiamente al mercado. De hecho, dos son los nombres que más han tenido en vilo a la afición blanquinegra: Alex Corredera y Dani Aquino.

A Corredera le llevan saliendo novias para jugar en Segunda más de un año. El Badajoz le tiene implantada la vitola de líder del equipo y quiere verle jugar en Segunda, pero de blanquinegro. El Tenerife ha estado siempre muy interesado en el jugador, pero el catalán ha preferido seguir en el proyecto. También el Girona se interesó por él durante el verano.

Sobre Dani Aquino también ha habido preguntas y rumores, aunque sin ofertas serias encima de la mesa ya que el Badajoz, como ha recalcado su presidente en varias ocasiones, «es un club comprador y no vendedor», por lo que tenía claro que si salía algún futbolista sería porque un equipo pagara la cláusula de rescisión.

Así las cosas, el Badajoz sí ha tenido que abrir la puerta a jugadores que necesitaban contar con más minutos. Es el caso de Diego Barri, un centrocampista que venía con el rol de ser titular tras disputar todo el año pasado en Segunda con el Albacete, pero que ha tenido que salir cedido este invierno al Celta B al haber jugado solo tres encuentros en el Badajoz.

La otra salida ha sido la de Yeiber Murillo, que se marchó recientemente a Venezuela (su país) tras pedirlo de manera voluntaria. El venezolano no ha terminado de romper en Badajoz. Tampoco lo ha hecho Ernest Forgas, el delantero que estaba predestinado a ser el hombre gol del equipo tras un año fantástico en el Andorra, pero que no ha gozado ni de fortuna ni ha tenido el rendimiento esperado. De hecho, ante el Extremadura no estuvo ni convocado. El club ha querido buscarle una salida, pero el ariete quiere quedarse. Si lo hace, Fernando Estévez ha declarado que está convencido de poder recuperarlo. Y ayer mismo salió Isma Armenteros, que estaba cedido por el Real Madrid

Las tres entradas al Badajoz en este mercado han sido tres gotas de calidad. La última, ayer mismo, fue la de Tahiru Awudu, un delantero sub-23 procedente del Fuenlabrada. Es un jugador de «extraordinarias condiciones físicas, rápido, potente y con gran goleo de balón». En Segunda ha jugado esta campaña 10 partidos y ha marcador dos goles.

Una incorporación muy conocida en la región como es el regreso de Miguel Núñez a su tierra para buscar otro ascenso como ya lograra con Albacete y Mallorca. El de Siruela ya ha debutado y está llamado a ser un recambio de lujo para la dupla Sergi Maestre-Corredera.

Otro es el del atacante portugués, Pedro Martelo, que llega cedido del Paços de la Primera lusa. Con 1,90 metros y gran movilidad, está llamado a ser ese delantero recambio que pueda desatascar partidos, aunque no tendrá fácil lograr minutos por el gran rendimiento de Santamaría y Aquino.

Don Benito: Ginaid Aruna y Yoshimura

Los que menos se han movido han sido Don Benito y Extremadura, éste último sólo para dejar salir. En el Don Benito ha habido dos fichajes, ambos de fuera de España. Uno es Ginaid Aruna, un futbolista ghanés que llega del Montijo y que ya había tenido una experiencia previa en el Extremadura. Y el otro fichaje llegó ayer con el japonés Yoshimura, un atacante de 22 años que llega procedente del Haro. Este año ha jugado cuatro partidos en Segunda B, pero no ha marcado goles.

Extremadura: solo salidas

El punto negativo se lo lleva el Extremadura, que no ha podido hacer incorporaciones por las deudas mantenidas con el sindicato AFE por las denuncias impuestas por jugadores de la pasada temporada, a los que se les debe parte de su contrato.

Zoran Vekic ya anunció de manera irónica en rueda de prensa que «no había un duro» y se ha confirmado al no poder resolver con AFE esas deudas. Eso sí, el plan del Extremadura se ha centrado en pagar lo más inmediato a jugadores y empleados.

Los movimientos solo han sido de salida. El primero en marcharse fue Liam, con destino al Atlético Baleares. También se fue el africano Junior, que finalmente ha recalado en el Recreativo Granada. Además, dos jugadores han salido cedidos. Dani Sánchez, que ya es titular en Linares; y Dani Vega, que se ha marchado al Lorca, y con Owona se rescindió ayer el contrato.

El Extremadura, con una plantilla corta, tendrá que tirar de jugadores del filial (del que ayer salió Samed). Una vez más, la temporada se le puede hacer larga.