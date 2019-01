Mes clave en el Don Benito

«Todos los partidos son importantes», «hay que ir partido a partido»... son este tipo de mantras que se suelen repetir una y otra vez en los equipos de fútbol. Verdades como puños que no dejan de tener matices, porque hay partidos que valen más simplemente por el rival que tienes delante, tres puntos que consigues que se transforman en seis porque le quitas tres a un competidor directo. Es lo que le va a pasar al Don Benito en las próximas jornadas.

Los rojiblancos se enfrentan en el próximo mes y medio a todos los equipos que le rodean en la clasificación, a los dos que están debajo y a los tres que están por encima y le separan de la salvación. En total 45 días claves en los que se puede agarrar a la salvación o precipitarse definitivamente hacia el descenso.

De ahí que fuera importante sacar al menos un punto del partido del domingo pasado ante el UCAM de Murcia. «El punto ha sido muy positivo para el equipo y para la confianza en el vestuario», aseguraba el técnico Juan García tras el duelo ante los murcianos.

Precisamente en tierras murcianas tienen el próximo partido, en Jumilla, un equipo que ha escapado de momento de los puestos peligrosos y que está ya en mitad de la tabla, con parte de los deberes de la temporada hechos. Los rojiblancos ya saben lo que es ganarles esta temporada. «En Jumilla hay tres puntos en juego y vamos a por ellos. Nosotros no podemos especular en ningún sitio y vamos a trabajar durante la semana para preparar el partido lo mejor posible».

Todo por decidir

Después tocará de seguido enfrentarse contra el penúltimo y último clasificado, Almería B y Atlético Malagueño. Contra los almerienses se perdió en la primera vuelta 4-1 pero al filial malaguista se le ganó en casa 2-0.

Habrá un paréntesis en la visita de uno de los equipos que está peleando por el ascenso, la UD Melilla, el único de los grandes con los que juegan en las próximas semanas. De momento ya no se puede especular con el rival teniendo en cuenta la clasificación así que será otra final. «Nuestra liga empezó en la primera jornada, sí que va a haber duelos muy significativos en cuanto a puntos porque nos lo robaremos unos a otros en la zona baja de la tabla, pero a mí me interesa también los puntos que a equipos como el UCAM no les roba cualquiera», avisa el entrenador de los calabazones.

A continuación serán los tres equipos que ahora mismo están por encima del Don Benito, Sevilla Atlético, Sanluqueño y el Villanovense. «Cualquier rival es bueno para sumar, pero partidos como el de Almería, Málaga y Sevilla son cruciales».

Fichaje de un brasileño

Para todo ello se necesitan refuerzos. Anoche se anunció el fichaje del mediapunta Matheus Santana, cedido por el Watford inglés y de 21 años. Llegarán más. También que se marcha el central Senah Mango.