Messi universal

«Leo Messi, fenómeno. Por el bien del fútbol, dejen de compararlo con el 7 de la Juve (Cristiano Ronaldo)». Es el tuit que escribió el italiano Mario Balotelli, nada más acabarse el partido el Barça-Liverpool (3-0). Minutos después de ese mensaje en la redes del actual goleador del Marsella, Cesc Fábregas, íntimo amigo de Messi y actualmente en el Mónaco, escribió: «Es imposible que alguien me diga que ha habido alguien mejor que Leo».

Y así el mundo entero. Los veteranos exfutbolistas ingleses Rio Ferdinand y Gary Lineker, que estaban en el Camp Nou como comentaristas de la tele inglesa que tiene los derechos de la Champions, se volvieron absolutamente locos con el segundo gol de Messi. Al ver entrar el disparo de la Pulga, desde 29 metros (la distancia más lejana de sus 600 goles con el Barça), Ferdinand y Linker se pusieron a saltar y gritar el gol. «¡Wow!» Solo ¡wow! «El pequeño genio desafía, de nuevo, la lógica. Todo el mundo sabe que soy un fan de Leo Messi. Es el mejor ser que se ha calzado unas botas de fútbol», señaló Lineker, exgoleador azulgrana. «Es tremendo, tremendo, solo sé que si, en las finales del 2009 y 2011, hubiésemos jugado con un Barça sin Messi, les hubiéramos ganado, pero Leo fue devastador. Es el mejor jugador con el que me enfrenté jamás», comentó Ferdinand, que, con el Manchester United, perdió las dos finales de la Champions ante el Barça de Messi: 2-0. en el 2009 y 3-1, en el 2011.

Los titulares de todo el mundo son tremendos sobre la capacidad, no solo goleadora, sino de liderazgo de Messi tras colocar al Barça a un paso y medio de la final que les ofrecerá, sin duda, la posibilidad de ganar «esa copa linda y deseada» como la Pulga calificó, en la presentación de la pretemporada, a la Champions League. «The Bestia!» es el título de la portada del diario deportivo argentino Olé, que recuerda, en efecto, que Messi no solo guió al Barça y lideró la gesta sino que alcanzó la cifra de 600 goles con el club azulgrana.

Esa sensación tiene, sí, el mundo entero. Es decir, que nadie sabe qué será del fútbol y del Barça el día que Messi, ahora con 31 años, liderando, cómo no, la Bota de Oro de esta temporada (máxima después de la sanción que recibió Kylian Mbappé tras su expulsión, con roja directa, en la final de la Copa de Francia, que perdió el PSG) y a las puertas del tercer triplete en el Barça.

The Sun apuntaba en su edición digital, nada más concluida la goleada: «Messi clava una daga a los ‘reds’ con un increíble tiro libre de 35 yardas». El Mirror también se rinde a las virtudes del capitán azulgrana: «Un doblete mágico de Messi da un golpe de martillo a las esperanzas de la Champions League de los de Klopp en el Camp Nou». The Guardian señala: «La magia de Messi pone al Barça al frente en la semifinal» y, finalmente, The Telegraph añade: «Messi golpea con un tiro libre sublime para dejar al astuto Liverpool una montaña por escalar».