El Miajadas, a "aprovechar la oportunidad"

Lleva el Miajadas toda la temporada viviendo en la zona noble de la clasificación y, después de doce partidos, ya no se puede hablar de casualidades. «No esperaba este rendimiento», reconoce su técnico, Aitor Bidaurrázaga, que en unos días cumplirá un año en el banquillo del conjunto miajadeño, en el que ya vivió una etapa anterior (2011-2013). Y como no es una casualidad, el preparador vasco, que habla siempre claro, asegura que intentarán «aprovechar la oportunidad». Es decir, nada de ponerse metas y libertad para soñar, por qué no, con acabar entre los tres primeros.

De momento, pugna por esa posición con el Jerez, aunque Bidaurrázaga no descarta a los que están por detrás, Olivenza (-9) y Azuaga (-10), al que el Miajadas recibe este miércoles (20.00 horas) en el partido correspondiente a la duodécima jornada, aplazado en su día.

Es una semana difícil para el Miajadas, con tres partidos en ocho días (el pasado domingo se impuso al Valverdeño 3-1 y el próximo visita al Cacereño), «pero fíjate el panorama que tiene el Azuaga, que no compite desde antes de navidad y que en las próximas tres semanas tiene cinco partidos», se solidariza Bidaurrázaga.

El Azuaga, que ha tenido que aplazar sus tres primeros partidos del 2021 por la incidencia del covid, jugó su último encuentro el 20 de diciembre. No solo eso, lo peor es que tampoco ha podido entrenar demasiado.

«No esperábamos estar donde estamos», repite Bidaurrázaga, pero afirma, rotundo, que su equipo se lo ha ganado a pulso. El único secreto, dice, es el trabajo, pero sabe bien que no solo basta con eso. «Otras veces hemos trabajado bien y no ha dado sus frutos. Tengo un equipo que es muy disciplinado, muy trabajador, muy competitivo, que nos pone las cosas fáciles al cuerpo técnico. Somos un equipo que compite muy bien y eso hace mucho en la Tercera División».

«Muy del Cacereño»

Tras el Azuaga, tocará visitar el campo del líder, un partido que reconoce especial. «Quien me conoce sabe que soy muy del Cacereño», cuenta. Ahí estuvo como jugador (donde coincidió con Julio Cobos), como entrenador y como segundo entrenador. «Me trae muy buenos recuerdos y quiero que ascienda, se lo merece ya, pero este domingo que gane el Miajadas».

Sabe que el Cacereño que se encontrará ahora es muy diferente al de la primera vuelta, que empató en el Municipal miajadeño (1-1). «No tiene nada que ver; aquel era un equipo con dudas, al que no le salían las cosas. Este lleva siete jornadas seguidas ganando bien, con una media de goles muy alta y encajando solo uno. Nos vamos a enfrentar al mejor Cacereño de toda la temporada, al Cacereño que todos esperábamos».