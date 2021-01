Miajadas disfruta de su club ganador

Nadie les ponía el cartel de favoritos a priori, pero el Extremadura Grupo Laura Otero de Miajadas está siendo una de las sorpresas agradables del voleibol regional y su temporada en el Grupo A de la Superliga 2, la segunda categoría en importancia del voleibol nacional, está siendo sorprendente, no solamente por el juego desplegado, sino porque esta es su segunda temporada en la división. En pocos días afrontará uno de los retos más importantes en el deporte miajadeño en su historia: jugar la Copa Príncipe contra los mejores de su categoría. La lujosa cita será en San Sadurniño, en Galicia, de los días 8 a 10 de este mes de enero.

El año que están haciendo los miajadeños no es ni menos casual, sino fruto del trabajo de varias temporadas, desde los inicios en categorías regionales, pasando por Primera Nacional, hasta el primer año en Superliga en la 2019-2020. Uno de los que siempre ha estado ahí ha sido su actual presidente, Eladio Mañoso, la cabeza visible de un grupo de personas que de manera desinteresada han apostado siempre por este deporte en la localidad.

Admite Mañoso que esta temporada sabían que habían reunido un buen equipo, pero que no se esperaban un rendimiento tan sobresaliente. «El objetivo principal era subir y pelear por el tercer o cuarto puesto. Sabíamos que teníamos buen equipo con jugadores que pueden poner a un equipo entre los primeros, pero viendo la situación como se iba dando el objetivo era meterse en la copa. Para un pueblo de menos de 10.000 habitantes es tremendo», subraya.

MENOS APOYOS / Admite que en Miajadas no se pueden permitir los apoyos que hay en otras ciudades con las que se compite (Coruña, Badajoz, Cáceres, Vigo, Las Palmas…) por eso la confección de la plantilla fue detallada y meticulosa. No se pueden permitir tantos fichajes como otros, según asegura la directiva. «Queríamos dar un paso para no sufrir tanto como el año pasado, y hemos hecho un buen equipo, con 6-7 buenos jugadores y con la gente de la cantera, que tienen que hacerse».

Precisamente la cantera es otro de los elementos claves del club. Tanto el primer entrenador, Juan Luis Cabanillas, como el resto de jugadores están implicados en los entrenamientos y en el cuidado del desarrollo de los más pequeños. «Nuestro entrenador es el responsable del equipo de Superliga 2 y también es el director deportivo. La idea es mejorar también la cantera con mejores entrenadores. Estamos teniendo jugadores que también son entrenadores y eso se refleja».

Aunque el club trabaja en buena sintonía con el ayuntamiento y la empresa Grupo Laura Otero, principal patrocinador, hablar de cotas más altas y ascensos es complicado todavía, por los recursos que se necesitan. Lo primero sería terminar entre los dos primeros de grupo y después enfrentarse a los primeros y segundos de otros grupos en otra fase posterior. «Nuestro objetivo no es subir a Superliga 1, pero si llega la oportunidad y vemos que los jugadores se merecen estar en la fase de ascenso, estaremos. Pero estar en Superliga 1 conlleva muchas cosas más, el doble en cuestión de gastos. Pero sería un hito», admite Mañoso.

La única mala noticia para el Extremadura Grupo Laura Otero Miajadas es la ausencia de público, sobre todo porque la afición miajadeña suele llenar el pabellón municipal cada vez que juegan en casa. «Nos afecta mucho porque llenamos siempre. Eso hace mucho porque nuestra gente se mete mucho en los partidos».

Esta es la novena temporada de un proyecto que ha ido creciendo poco a poco con implicación de padres, jugadores y ex jugadores y de gente anónima a los que les mueve la ilusión. Un esfuerzo que ahora siguen realizando todos, los primeros los jugadores. «Esto conlleva un gran esfuerzo y sacrificio diario, entrenamientos, alimentación y cuidados», aseguran desde la entidad. Ahora queda afrontar la Copa, con Arona Intersport y Servigroup Benidorm, lo que es considerada como una buena prueba para saber el nivel de una posible fase de ascenso a la superélite.

El primer partido en tierras gallegas será el día 8 a las 18.00 horas ante los canarios del Arona Sport. Casi sin tiempo de recuperación, el día 9 a partir de las 10 de la mañana, el rival será el Servigroup Benidorm. Por la tarde serán las semifinales entre los dos primeros de cada grupo y el día siguiente, primero será el tercer y cuarto puesto a partir de las 10.30 y la gran final, en la que sueñan los extremeños, desde la 12.30 horas.

CRECER MÁS / Tras la Copa tocará pensar en hacer una buena segunda vuelta y seguir creciendo en un grupo muy duro. «Es el grupo más igualado y los equipos se refuerzan. Podemos perder en cualquier cancha. Ojalá que podamos estar lo más arriba posible», asegura Eladio Mañoso, quien espera que las lesiones les respeten e incluso recibir algún ‘regalo’ de navidad en forma de fichaje.

Mientras tanto, el club y todo su entorno siguen ilusionados en que 2021 sea un año especial, el de su consagración en el voleibol regional y que su público, por fin, pueda disfrutarlo. En todo ello se piensa, en todo ello se sueña, y no poco. Miajadas disfruta, Miajadas respira voleibol.