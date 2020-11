2- MIAJADAS: Rosiña, Mané, Ale Jiménez, Ramiro, Alex Cañero (Cristian, minuto 46), Edu Salles, Lolo, Mati, Jaime Cañamero (Isma Hernaez, minuto 68), Tena, Juanlu (Matheus, minuto 68).

1 - FUENTE DE CANTOS: Sergio Pinto (Marco Montaño, minuto 37), Nico Márquez, Álvaro Gómez, Sergio Rivera, Jesús Maya (Joki, minuto 88), Dani Cáceres (Jesús, minuto 75), Kolie, Joaquín Gustos, Bernal (Diego, minuto 75), Lyvann, Mario Román.

Goles: 0-1: minuto 1, Lyvann. 1-1: minuto 34, Edu Salles. 2-1: minuto 69, Matheus.

Árbitro: Izquierdo Valle. Amarilla a los locales Edu Salles y Tena; y a los visitantes Diego, Sergio Rivera, Jesús Maya y Mario Román.

Incidencias: Partido disputado en el Municipal de Miajadas ante unos 275 espectadores.

El Miajadas también sabe ganar en casa. Ya había sumado dos importantes empates ante Jerez y Cacereño, pero este domingo se quedó todos los puntos puestos en juego en su campo ante el Fuente de Cantos (1-2). Se adelantó el conjunto local cuando apenas se había jugado un minuto, pero los de Aitor Bidaurrázaga le dieron la vuelta al marcador.

Apenas se había jugado cuando un pase en profundidad de Álvaro a la espalda de la defensa local era aprovechado por Lyvann, que ganó la espalda a la defensa para superar a Rosina (min. 1, 0-1).

Al Miajadas le sentó el gol como un jarro de agua fría, dado que apenas estaba asentándose en el terreno de juego. Pero los locales no perdieron la cara al partido y poco a poco fueron adueñándose del mismo. Sin hacer un juego vistoso llegaba con cierta claridad a la portería contraria con pases en largo hacia Edu Salles y Mati. Eso permitió que en una de esas llegadas, Edu Salles, muy activo en el partido, batiese a Sergio Pinto. El portero visitante tuvo que retirarse tres minutos después del gol por lesión.

La remontada se culminó en el minuto 69, cuando hacía escasos instantes que Matheus acababa de saltar al terreno de juego. Robó el balón al defensor y se plantó solo ante el portero visitante, batiendo a éste por bajo.

El Fuente de Cantos, con más corazón que cabeza, apenas inquietó a Rosiña en los minutos finales. Tan solo Lyvann tuvo un disparo difícil para el portero, que estuvo más acertado.