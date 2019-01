El Mideba destroza al Amfiv con un gran tercer cuarto

Un espectacular tercer cuarto del Mideba Extremadura terminó por doblegar al rival, el Amfiv Vigo (78-58).

El partido se iniciaba con el equipo pacense controlando el juego, ejecutando buenos pases sin perder la pelota, pero erraba más ocasiones de las deseadas. A pesar de ello los locales no se inquietaban ya que el Amfiv tampoco le resultaba fácil anotar (4-4, min. 5). El Mideba pisaba el acelerador en los minutos finales (20-10, min. 10).

El Amfiv seguía teniendo problemas en sus ataques, sobre todo para obtener posiciones cómodas de tiro. Todo ello obligaba al técnico vigués a solicitar tiempo muerto, ya que en el ecuador del segundo cuarto el marcador era favorable para los locales con un 28-16. Eso no sirvió para arreglar apenas nada (39-24, descanso).

Igual que ocurriera en el anterior periodo el Mideba lo iniciaba con mucho brío. Un triple de Pratt y otra canasta de Sandoval obligaban de nuevo al banquillo visitante a solicitar tiempo muerto (49-26, min. 23). Todo indicaba que la diferencia del periodo sería concluyente al termino del mismo, ya que no solo en ataque el Mideba se movía como pez en el agua, si no controlando la defensa de forma espectacular para frenar al Amfiv. Así seguía el Mideba aumentando su ventaja la cual llegaba hasta los 27 puntos (59-32, min. 27). No por ello los locales se daban por satisfechos, forzaban la máquina para llegar al último cuarto con un 66-36.

Lo que faltaba se convirtió en un mero trámite para la conclusión, con tiempo en pista para los menos habituales. El Amfiv bajó definitivamente los brazos.

Por el Mideba Extremadura jugaron Salvador Sandoval (14), Abdi Jama (10), Philip Pratt (11), George Bates (25), Gregg Warburton (14) --cinco inicial-- Jhoan Vargas (4), Joimar Granados (0), Rodrigo Pérez (0), Paco Romero (0) y Pery Navarro (0).