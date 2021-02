Miguel Ángel Ávila: "Jugar contra el Cacereño siempre es un estímulo"

El entrenador del Arroyo, Miguel Ángel Ávila Rojas (Cáceres, 3 de octubre de 1981), visitará este domingo el Príncipe Felipe para enfrentarse al que fue su club como jugador, el Cacereño, y al que parece tenerle tomada la medida como técnico. No en vano, el Arroyo fue el último equipo que le ha quitado puntos al líder del subgrupo 2 de Tercera División, que después de aquella derrota (1-0) en el Municipal arroyano, ha encadenado nueve victorias consecutivas.

Se cumple una vuelta desde la victoria del Arroyo sobre el Cacereño. ¿Es muy distinta la situación ahora?

Es completamente diferente. Era el inicio de liga y a raíz de ahí el Cacereño lo ha ganado absolutamente todo. Nosotros no estamos en la mejor situación, pero ellos también están teniendo problemas con las bajas. Nuestros jugadores saldrán extramotivados y con muchas ganas. Confío en que podamos dar una buena imagen y competirle el partido. Aun con dificultades, tenemos nuestras armas y veo a mi equipo con un compromiso y una unión muy grande.

Después de estar un total de 42 días sin competir, el del domingo será el quinto partido del Arroyo en dos semanas. ¿Cómo llegan físicamente?

Prácticamente lo que estamos haciendo es jugar y recuperar. Descansamos un día después del partido, entrenamiento de recuperación, descanso de nuevo y a jugar. No podemos hacer mucho más. Lo que me tranquiliza y me hace ser optimista es que yo veo que el equipo, con todas sus carencias, está compitiendo bien contra buenos rivales.

Y con esas carencias ¿preferiría enfrentarse ahora a un equipo menos potente?

Es que todos son rivales complicados. Si jugásemos contra un rival directo en la clasificación sería aún un partido más difícil porque son los puntos que puedes dejar de ganar y que el contrario no los gane. Ahora toca el Cacereño y eso siempre tiene que ser un estímulo. Ojalá salga un buen día, vaya mucha gente al campo y los futbolistas también disfruten, porque nos estamos habituando a jugar sin público, pero es una sensación decepcionante jugar con el campo vacío.

¿De cuántos jugadores de la primera plantilla dispone para el domingo?

Contra el Azuaga tuvimos trece, el próximo domingo no lo sé. Tenemos que ver los jugadores lesionados y tocados, que son varios, y veremos a ver cuántos están disponibles. La mayoría tienen mucha acumulación de minutos en poco tiempo. Tenemos integrados en el primer equipo a los juveniles Álvaro y Jorge Salgado que son unos chavales extraordinarios y nos están ayudando muchísimo y pueden tener su oportunidad, pero no podemos tirar de más porque nuestro juvenil no entrena ni compite y no están metidos en algo tan importante ahora como la dinámica de los test.

Si pudiera volver a la pretemporada ¿intentaría confeccionar una plantilla más larga?

Si hubiéramos sabido todo lo que iba a pasar puede ser que sí. Pero tampoco nos vamos a lamentar. En aquel momento parecía lo más lógico con el formato de competición más reducido, una plantilla de 18 futbolistas con algunos jugadores que pudieran jugar en varias posiciones. También es cierto que, tanto en verano como en el parón navideño, intentamos reforzar la posición de delantero centro, pero no ha salido, porque para ningún equipo, con las limitaciones económicas del Arroyo, es fácil firmar delanteros.

Y con la salida de Agustín Meloño que era el único delantero centro que tenía en plantilla ¿esperaba que el club hiciera un esfuerzo para sustituirlo?

Sí y no. Sí, porque es evidente que es una necesidad del equipo y es obvio que nos repercute deportivamente. Con Agustín ya teníamos dificultad de cara a gol, sin él se agrava mucho más. Y no, porque soy comprensivo con la situación económica y el club está perdiendo muchos ingresos y entiendo que no se quieran comprometer las cuentas.

El Arroyo está metido en ese grupo de equipos de los que solo alguno evitará jugar por evitar el descenso ¿cómo ve el tramo final de la primera fase?

Tras el Cacereño tenemos al Diocesano y luego varios partidos contra rivales que están en nuestra misma situación y de los que sólo se va a escapar uno. Serán partidos de seis puntos más que de tres. Realmente nos vamos a jugar gran parte de la temporada en este último tramo y esperamos llegar a esa sexta plaza que te da la tranquilidad de no tener que jugar por no descender