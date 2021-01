Miguel Núñez quiere ayudar al Badajoz con su experiencia

Miguel Núñez llega con la máxima ilusión de aportar su experiencia al CD Badajoz. El centrocampista de 33 años nacido en Siruela (Badajoz) jugó casi un centenar de partidos con el Albacete Balompié en Segunda División en cinco temporadas de plata, suma más de 200 encuentros de bronce logrando ascensos a Segunda con el Albacete (2013-2014) y con el Real Mallorca (2017-2018), siendo campeón en ambas ocasiones. Ha compartido vestuario con el ex meta del Real Madrid, Keylor Navas, actualmente en el París Saint Germain, entre otras figuras.

Formó parte de la cantera del Flecha Negra, también del Valencia, jugó de igual modo en Segunda B en la Ponferradina, disputó playoff de ascenso con el Ibiza y estaba rindiendo a un gran nivel actualmente en el Badalona. Existe la opción de que entre en la convocatoria del Badajoz ante el Extremadura este domingo.

«Como ya conozco la ciudad y tengo a amigos aquí, es más fácil», declara el jugador para añadir que «tengo mucha ilusión y ganas de jugar en el Badajoz. Que me llamara un club como el Badajoz ha sido muy importante. Me hacía mucha ilusión volver a Extremadura y que contara este club conmigo porque aspira a todo y quiere crecer mucho. Todo suma y muy contento en todos los sentidos».

Miguel explica que desde el primer momento que tuvo conocimiento del interés del Badajoz, «tenía que venir como fuera y por mi parte no sería. En el fútbol no depende solo de uno pero agradezco que el Badalona me facilitara la salida». El centrocampista espera aportar lo máximo. «La del Badajoz es una plantilla muy completa con competitividad en todas las posiciones. Vengo a exigirme lo máximo y subir el nivel competitivo todo lo que pueda. Si puedo participar los domingos, encantado y feliz, y si no, aportaré todo lo que pueda y en todas las facetas que el club necesite».

El futbolista extremeño puede jugar como pivote defensivo y también ha jugado de central e incluso de 8. «Estoy a disposición del entrenador para lo que necesite», añadió.