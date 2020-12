Miguel, el orgulloso guardian del líder

A Miguel Cordero Barquero, ‘Miguel’ (Alburquerque, 1 de octubre de 1997) no le cabe la menor duda: «está siendo mi mejor año; de hecho, no recuerdo una racha así». En efecto: el portero del Diocesano acumula seis encuentros sin encajar un solo tanto, su equipo es líder del subgrupo 2 del grupo XIV de Tercera y el estado de felicidad se ha instalado en el club y su entorno, para sorpresa general, incluso de ellos mismos. “Claro que no lo esperábamos; ni por asomo”.

El meta titular del Dioce, graduado en Ciencias del Deporte por la UEx, prepara la segunda parte de una oposición, ara policía nacional, en medio de una vorágine ganadora incontestable. Tanto que se le pone en un aprieto cuando se le pregunta si piensa en el ascenso a Segunda B. «Desde el principio se nos dijo que la permanencia era el objetivo. Parece que vamos bien y que muy mal se nos tendría que dar todo para no conseguirlo, así que cuando se logre ya pensaremos en otras cosas, siempre mirando para arriba», dice con naturalidad .

Miguel también asume que no puede pensar ahora en qué ocurriría si las circunstancias le llevaran a ser profesional y que ello fuera incompatible con su futuro como agente del orden. «A mí me gusta mucho, me divierte mucho el fútbol», insiste. «No sé qué pasaría ahora mismo; si se da me lo plantearía», zanja con espontaneidad.

El joven meta, con pasado en el Flecha Negra (a Badajoz le llevaba su padre, policía, sin que se perdiera un solo entrenamiento) y en el Amanecer, es muy feliz en el Diocesano. «Somos una familia. La clave es que tenemos todos más o menos la misma edad», opina. Él mismo recuerda que acumula seis temporadas en la entidad, «y estoy muy agradecido porque siempre me han tratado muy bien».

Sobre su excelente racha (en los tres primeros partidos encajó cinco goles y después no ha vuelto a ver perforada su portería) dice, restándose importancia, que «alguna parada he hecho», pero que el equipo de Adolfo Senso suele conceder pocas opciones al rival. «Tenemos una gran defensa», dice, sin restar un ápice de mérito a años anteriores. «Fito (por Adolfo Senso) hace muy buenos equipos. Sabíamos que más o menos lo de salvarnos lo podíamos tener claro, pero con tanto».

«Para mí mi equipo siempre es el mejor», afirma. A la hora de señalar favoritismos, señala que el Cacereño, que es con el que todos contaban, «ya está despegando», y que «no era normal ese comienzo». El de su equipo, tampoco, desde luego.