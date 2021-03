Miguel Rivera toma las riendas del Mérida sin dudas de su potencial

Tras dirigir su primer entrenamiento, Miguel Rivera ha sido presentado este martes como nuevo entrenador del Mérida. Sustituye a Dani Mori, destituido tras perder el pasado domingo en Badajoz. El ya preparador romano se ha mostrado «convencido del potencial de la plantilla», a la que conoce, en algunos casos por haber dirigido a algunos de sus miembros y en otros por haberse enfrentado a ellos. Rivera comenzó su comparecencia agradeciendo tanto al director deportivo, Ander Garitano, como al presidente, Paco Puertas, que «hayan apostado por mí». A pesar de la amplia experiencia (31 temporadas con esta), «la ilusión sigue intacta».

La línea maestra que ha marcado el preparador es hacer «equipo con mayúsculas, porque el equipo es el que te da las soluciones cuando un compañero no está. Siempre le digo lo que pienso a los jugadores, alguna vez me equivocaré, pero el concepto de equipo es lo más importante, nadie se excluye, pero nadie es imprescindible».

El técnico no quiere mirar más allá del partido del domingo (12.00 horas) frente al Villarrobledo: «El objetivo es ganar. El fútbol es día a día. Desde el crecimiento diario se va mejorando; hacer objetivos a más largo plazo es un error. Ya le he dicho a los jugadores que la mejor semana competitiva debe ser esta, no podemos pensar en nada más». La victoria no garantiza que el Mérida se termine clasificando entre los seis primeros, ya que si también ganaran Talavera, Don Benito y Melilla, los emeritenses se verían perjudicados. «Nos vamos a agarrar al porcentaje tan alto que hay de clasificarse ganando», aseveró.

Hay que mejorar el acierto

El diagnóstico de la plantilla es muy claro: «Hay una magnifica actitud para trabajar y competir, pero necesitamos acierto en la finalización y convertirlo en puntos». Y el tratamiento es «trabajar específicamente. Vamos a abrir la caja de herramientas y vamos a hacerles ver que hay más herramientas de las que han utilizado y que las tienen a su disposición, y las vamos a utilizar. Pasillos interiores, ocupación de espacio, movilidad, aprovechar inercias, finalizar en el último tercio, etcétera».

Un elemento que será muy importante para el choque del domingo es la afición. «Queremos volver a ilusionarlos porque les necesitamos. Este partido va a marcar gran parte de nuestro proyecto y necesitamos estar unidos». También tuvo palabras de cariño sobre su colega saliente, Dani Mori, porque «yo también me he visto en este tipo de situaciones, pero si conseguimos el objetivo, él también se verá recompensado».

Ander Garitano y Miguel Rivera durante la presentación del técnico (Mérida AD).

Garitano estuvo en la presentación y explicó que la elección de Miguel Rivera viene motivada «porque consideramos que tiene una gran capacidad de convención y de liderazgo, y porque sabemos que le va a sacar un rendimiento alto al equipo».

Se le preguntó al director deportivo por los motivos de la destitución de Dani Mori, y afirmó que «los resultados quitan y ponen entrenadores. Estábamos más o menos contentos con su trabajo, él es un gran profesional, pero al final, pasar de la segunda posición a la sexta, ha sido totalmente inesperado». A pesar de las dos últimas derrotas, reconocía que «el equipo no ha merecido perder ninguno de los partidos. Frente al Extremadura nos vimos gravemente perjudicados por una actuación arbitral realmente lamentable. Y contra el Badajoz fuimos superiores en la segunda parte y merecimos puntuar, pero no lo conseguimos».