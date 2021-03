Mike Tyson asegura que peleará contra Holyfield el 29 de mayo

Parece que finalmente sí habrá pelea entre dos de los grandes iconos del boxeo mundial. Mike Tyson desmintió ayer las declaraciones del equipo de su rival, Evander Holyfield, que afirmaban que las negociaciones estaban rotas, y confirmó su presencia para el combate del 29 de mayo. De esta forma, la tercera parte de la trilogía entre los dos púgiles va camino de disputarse en el Hard Rock Stadium de Miami.

A day after Evander Holyfield's manager said the deal was off, Mike Tyson says his proposed May 29 fight with Holyfield is on 👀



Tyson says they still have to resolve a "small fundamental difference" and do some paperwork



(via Haute Living) pic.twitter.com/Y6GHpHMyuI