Mil cálculos para tres premios aún libres en Tercera

La primera fase de esta atípica temporada en Tercera División se acaba ya. Este fin de semana se juega la última jornada y, con todo decidido por arriba, la atención se centrará en los tres puestos aún en juego en la zona media, los de la denominada ‘Fase por el play-off’. Seis equipos pelean por esas tres plazas, que pueden ser solo dos si el Aceuchal ‘gana’ el recurso que presentó por alineación indebida del Extremadura B. Si el dictamen es favorable al conjunto piporro, acabará la primera fase en sexta posición, dando a traste con las opciones del Calamonte de aspirar a esa posición. Pero, aunque esta casi todo decidido, no habrá este domingo partidos intrascendentes por eso de que se arrastran los puntos a la segunda fase.

Subgrupo 1

Por el ascenso jugarán Montijo, que ya es campeón, Coria y Moralo, que consiguió su clasificación matemática el pasado domingo. El Montijo adelantaría en puntuación al Cacereño si vence al Coria, que es segundo. De darse este resultado y ganar el Moralo al Extremadura B, serían subcampeones los de Navalmoral por el average. Si, por el contrario, es el Coria el que gana en Montijo, mejoraría mucho sus opciones de cara a esa segunda fase.

En ese grupo intermedio por el play-off, jugarán Extremadura B y Plasencia. El filial esta bien colocado respecto a sus rivales de la segunda fase, pero con muchas dudas en cuanto el nivel competitivo que puedan dar por la situación institucional del club. El Plasencia tendrá descanso extra, ya que en esta última fecha le toca descansar.

La plaza que queda, y que separa el cielo de jugar el play-off del infierno de hacerlo por la permanencia, se la disputarán Aceuchal y Calamonte con un punto de ventaja para los primeros y la posibilidad de conquistarla antes si prospera su recurso.

Ambos recibirán la visita de dos equipos que pelearán por la permanencia, Valdivia y Campanario, respectivamente. Al Calamonte solo le vale ganar y esperar a que el Aceuchal no gane. Si los primeros empatan, a los segundos incluso les serviría la derrota.

Además de los mencionados Valdivia y Campanario, también jugarán en el grupo por la permanencia Chinato y Lobón, que cierran la clasificación y se enfrentan entre ellos en Malpartida de Plasencia con el objetivo de coger algo de oxígeno de cara al siguiente acto.

Duelo entre la UPP, ya en fase intermedia, y Aceuchal, muy cerca de lograr una plaza ahí. (Toni Gudiel)

Subgrupo 2

Los tres primeros puestos de este subgrupo ya son inamovibles para Cacereño, Diocesano y Jerez, en ese orden. El CPC descansa en esta última fecha y se quedará con un bote de 50 puntos, que podría ser superado por el Montijo. El Dioce visita al Valverdeño, al que solo le vale ganar y esperar resultados en sus remotas opciones de meterse en la ‘Fase de play-off’. Los templarios, por su parte ,reciben al Fuente de Cantos, colista pero en franca mejoría, con la necesidad para ambos de sacar los puntos que aumenten sus respectivas posibilidades en esa segunda fase.

Ya salvado, el Miajadas será cuarto y jugará por el play-off. Visita al Trujillo, penúltimo, también con el objetivo común de aumentar rédito para conseguir sus diferentes metas.

El meollo de la jornada viene en los otros dos billetes con destino a la gloria de jugar por el play-off y, lo que es más importante, que garantizan la permanencia. Cuatro equipos llegan con opciones, Azuaga, Arroyo, Llerenense y Valverdeño. Los tres primeros dependen de sí mismos al haber un enfrentamiento directo en el derbi entre Azuaga y Llerenense. El que gane se salva de la quema.

Por partes. El Azuaga se salva si no pierde. Si cae también se salva siempre que pierda el Arroyo con el Olivenza y no gane el Valverdeño al Diocesano. El Arroyo se salva si no pierde. En caso de derrota también se salva siempre que no ganen ni Llerenense ni Valverdeño. El Llerenense solo se salva si gana y el Valverdeño solo se salva si gana y además pierde el Arroyo.

Los dos equipos que caigan de este embrollo se sumarán a Olivenza, Trujillo y Fuente de Cantos en el grupo por la permanencia. Eso sí, con algo de ventaja en puntos para los de este subgrupo 2 sobre los del 1 de cara a no quedar entre los seis últimos, que serán los que desciendan a Primera División Extremeña.