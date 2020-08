Milagroso putt de Jon Rahm con el que derrotó al número uno mundial

El español Jon Rahm dio una lección de control de sus emociones en los momentos decisivos y este domingo superó al estadounidense Dustin Johnson en el desempate por el título del torneo BMW Championship, que se disputó en el Olympia Fields Country Club. Lo hizo con un putt sensacional, de unos 20 metros con curva pronunciada.

El duelo entre los dos mejores del mundo hizo que Rahm incrementase el total de puntos con relación al golfista estadounidense, aunque Johnson salvó el puesto de número uno con un mínimo porcentaje final que hizo la diferencia a su favor en el recuento de las puntuaciones.

JON RAHM HIT A 66-FOOT PUTT FOR THE WIN 🤯



(via @PGATOUR)pic.twitter.com/b4Da4CymGj